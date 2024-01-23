Ассамблея народов России включилась в наблюдение за выборами президента РФ

Общероссийская общественно-государственная организация "Ассамблея народов России" подписала с Общественной палатой РФ соглашение о сотрудничестве в работе по наблюдению за голосованием на выборах президента России в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Среди направлений взаимодействия: проведение взаимных консультаций, реализация совместных проектов по обмену опытом, создание условий для участия всех заинтересованных представителей российского гражданского общества в общественном наблюдении", — говорится в сообщении.