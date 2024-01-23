Ассамблея народов России включилась в наблюдение за выборами президента РФ
Общероссийская общественно-государственная организация "Ассамблея народов России" подписала с Общественной палатой РФ соглашение о сотрудничестве в работе по наблюдению за голосованием на выборах президента России в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Среди направлений взаимодействия: проведение взаимных консультаций, реализация совместных проектов по обмену опытом, создание условий для участия всех заинтересованных представителей российского гражданского общества в общественном наблюдении", — говорится в сообщении.
По данным организации, к работе по наблюдению также будут подключены отделения организации во всех регионах страны. Ранее представители ассамблеи уже подписали соглашения о взаимодействии с Запорожской областью, Красноярским и Ставропольским краями, республиками Ингушетия и Северная Осетия. Особое внимание при организации общественного наблюдения руководство уделит ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
Напомним, выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта текущего года. Россияне смогут проголосовать за 11 кандидатов. Действующий президент страны Владимир Путин также примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Примечательно, что на площадках ЕР уже собрали около миллиона подписей за выдвижение Путина. На прошлой неделе стало известно, что жители Херсонщины смогут проголосовать за кандидатов по паспорту Украины.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин