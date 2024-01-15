На Херсонщине разрешили голосовать на выборах президента РФ по паспорту Украины

"Состоялось 39-е заседание избирательной комиссии Херсонской области. В ходе заседания был утверждён перечень документов, необходимых для реализации избирательных прав граждан на территории Херсонской области", — сообщается в её телеграм-канале.

Так, в перечень (помимо паспорта Незалежной) включена ID-карта гражданина Украины с приложением о регистрации в Херсонской области и без него. Проголосовать можно и по другому документу, удостоверяющему личность, который был выдан органами власти Украины не позже 30 сентября 2022 года.