Регион

Уведомления отключены

15 января, 17:48

На Херсонщине разрешили голосовать на выборах президента РФ по паспорту Украины

Жителям Херсонской области разрешили голосовать на выборах президента России по украинскому паспорту. Соответствующее решение приняла региональная избирательная комиссия.

"Состоялось 39-е заседание избирательной комиссии Херсонской области. В ходе заседания был утверждён перечень документов, необходимых для реализации избирательных прав граждан на территории Херсонской области", — сообщается в её телеграм-канале.

Так, в перечень (помимо паспорта Незалежной) включена ID-карта гражданина Украины с приложением о регистрации в Херсонской области и без него. Проголосовать можно и по другому документу, удостоверяющему личность, который был выдан органами власти Украины не позже 30 сентября 2022 года.

Памфилова назвала допустимым голосование с паспортом Украины на выборах президента РФ в новых регионах
Памфилова назвала допустимым голосование с паспортом Украины на выборах президента РФ в новых регионах

Как сообщал Лайф, выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в избирательной кампании сейчас участвует 11 кандидатов в президенты. Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — самовыдвиженцы. Одним из них является действующий глава государства Владимир Путин. Он подал документы в Центризбирком, и теперь происходит сбор подписей в его поддержку, коих необходимо не менее 300 тысяч. Но цифра уже перевалила далеко за этот рубеж: на 12 января было собрано более 1,8 миллиона.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Осипов
  • Новости
  • Выборы — 2024
  • Политика России
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров