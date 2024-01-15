На Херсонщине разрешили голосовать на выборах президента РФ по паспорту Украины
Жителям Херсонской области разрешили голосовать на выборах президента России по украинскому паспорту. Соответствующее решение приняла региональная избирательная комиссия.
"Состоялось 39-е заседание избирательной комиссии Херсонской области. В ходе заседания был утверждён перечень документов, необходимых для реализации избирательных прав граждан на территории Херсонской области", — сообщается в её телеграм-канале.
Так, в перечень (помимо паспорта Незалежной) включена ID-карта гражданина Украины с приложением о регистрации в Херсонской области и без него. Проголосовать можно и по другому документу, удостоверяющему личность, который был выдан органами власти Украины не позже 30 сентября 2022 года.
Как сообщал Лайф, выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в избирательной кампании сейчас участвует 11 кандидатов в президенты. Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — самовыдвиженцы. Одним из них является действующий глава государства Владимир Путин. Он подал документы в Центризбирком, и теперь происходит сбор подписей в его поддержку, коих необходимо не менее 300 тысяч. Но цифра уже перевалила далеко за этот рубеж: на 12 января было собрано более 1,8 миллиона.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин