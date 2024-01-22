Общество "Знание" назвало номинантов на звание "Иностранный просветитель года"

Российское общество "Знание" представило пятерых номинантов на звание "Иностранный просветитель года". Заявки на новую номинацию поступили из 34 государств, в том числе США и стран Европы.

"Заявки на новую номинацию просветительской награды "Знание.Премия" поступили от представителей 34 государств, в том числе США, стран Европы и других государств дальнего зарубежья. Даже сейчас, когда некоторые западные страны пытаются отменить нашу страну, есть очень много людей, которые ценят дружбу и сотрудничество с Россией, стремятся распространять достоверные знания и делать их доступными для всех, независимо от места проживания", — отметил гендиректор общества "Знание" Максим Древаль.

Так, экспертный совет премии выбрал из 165 заявок самых достойных номинантов. Это учитель математики из Сербии Светислав Стоянович, который в 2023 году переехал в Луганск, чтобы обучать детишек. Также в шорт-лист вошла экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Сегодня она руководит Центром G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского госуниверситета. Кроме того, номинантами стали: международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса, доктор наук в области истории русской литературы из Канады Джон Стюарт Дюррант и военный корреспондент-волонтёр из Франции Адриан Боке.