Люк Бессон, Юрий Башмет и Дмитрий Харатьян примут участие в марафоне "Знание.Первые"

Российское общество "Знание" проведёт марафон "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодёжи в 2024 году, говорится на сайте организации. В рамках проекта участники обсудят многие темы со звёздами кино, спорта и известными политиками.

"Знание" выступит генеральным партнёром образовательной программы Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус". В эти дни для гостей фестиваля состоятся организованные обществом "Знание" просветительский марафон "Знание.Первые", грандиозный интеллектуальный турнир "Знание.Игра", кинолекторий "Знание.Кино", а также выставка победителей национального фотоконкурса "Знание.Россия", — говорится в сообщении.

Участие в марафоне примут французский режиссёр Люк Бессон, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, народный артист СССР Юрий Башмет, олимпийский чемпион Роман Костомаров, а также народный артист России Дмитрий Харатьян.

В ходе марафона участники обсудят достижения в сфере космоса, экологии, туризма, инклюзии, волонтёрства, благотворительности, молодёжных движений, а также посвятят время здоровому образу жизни, самореализации, образованию, креативным индустриям и спорту. В сообщении подчёркивается, что обсуждению подлежат и возможности, которые открыты для молодёжи России.

Общество анонсировало ещё одно событие образовательной программы — интеллектуальный турнир "Знание.Игра", в котором примут участие 10 тысяч человек. Для гостей фестиваля будет работать кинолекторий "Знание.Кино", где представители молодёжи всего мира познакомятся с российским кинематографом.