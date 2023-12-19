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19 декабря, 10:03

Песков: Санкции ЕС против "Знания" говорят о "санкционном безумии"

Европейские санкции против российского общества "Знание" свидетельствуют о "санкционном безумии", заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Самым примечательным в двенадцатом пакете [санкций ЕС против РФ], с моей точки зрения, является введение санкций против российского общества "Знание". Это самое красноречивое свидетельство санкционного безумия", — сказал он журналистам.

Песков заявил, что Россия сможет обходить санкции ЕС против алмазов

Песков заявил, что Россия сможет обходить санкции ЕС против алмазов

Напомним, на днях Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, в который включили 29 компаний и ряд физических лиц. Также он включает запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ, изделий из алюминия, а также запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. При этом ЕС впервые ввёл схему конфискации замороженных активов.

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ТАСС / Софья Сандурская

Александр Юнашев
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