Песков: Санкции ЕС против "Знания" говорят о "санкционном безумии"

"Самым примечательным в двенадцатом пакете [санкций ЕС против РФ] , с моей точки зрения, является введение санкций против российского общества "Знание". Это самое красноречивое свидетельство санкционного безумия", — сказал он журналистам.

Напомним, на днях Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, в который включили 29 компаний и ряд физических лиц. Также он включает запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ, изделий из алюминия, а также запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. При этом ЕС впервые ввёл схему конфискации замороженных активов.