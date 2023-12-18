ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В заявлении пресс-службы Совета ЕС говорится, что новые ограничения нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций". Меры вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

В частности, новый пакет включает запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ, а также изделий из алюминия, в том числе проволоки, фольги, труб, запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. Также в чёрном списке оказались 29 компаний и ряд физлиц.