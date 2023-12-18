ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России
Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В заявлении пресс-службы Совета ЕС говорится, что новые ограничения нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций". Меры вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
В частности, новый пакет включает запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ, а также изделий из алюминия, в том числе проволоки, фольги, труб, запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. Также в чёрном списке оказались 29 компаний и ряд физлиц.
Напомним, что 12-й пакет санкций в ЕС согласовывался тяжело. Так, ранее его заблокировала Австрия. Причиной послужило требование страны убрать банковскую группу Raiffeisen Bank International из чёрного списка поддерживающих РФ организаций. Однако позднее Австрия по неизвестным причинам "дала заднюю". Казалось бы, договорённость достигнута, но 16 декабря стало известно о том, что Австрия, вопреки этим сообщениям, продолжала блокировать новый пакет санкций против России лишь для того, чтобы всё же снять с него вето 17 декабря.
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