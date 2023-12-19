Песков заявил, что Россия сможет обходить санкции ЕС против алмазов
Россия сможет обходить санкции Евросоюза против алмазов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ограничения на драгоценные камни были ожидаемы.
"Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, они будут реализованы", — сказал он.
Напомним, страны "Большой семёрки" с 1 января 2024 года вводят санкции в отношении импорта российских алмазов. В новые списки ограничений их в том числе внесли Великобритания и Япония. Также ввоз камней запретил Евросоюз.
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