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19 декабря, 09:51

Песков заявил, что Россия сможет обходить санкции ЕС против алмазов

Россия сможет обходить санкции Евросоюза против алмазов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ограничения на драгоценные камни были ожидаемы.

"Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, они будут реализованы", — сказал он.

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Напомним, страны "Большой семёрки" с 1 января 2024 года вводят санкции в отношении импорта российских алмазов. В новые списки ограничений их в том числе внесли Великобритания и Япония. Также ввоз камней запретил Евросоюз.

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Александр Юнашев
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