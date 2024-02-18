С какими симптомами нельзя идти в школу, а какие — не повод прогуливать уроки

В школу можно идти даже с насморком и кашлем, считают в Национальной службе здравоохранения Англии. А вот с температурой выше 38 °C и ознобом лучше отсидеться дома. Ведомство выпустило памятку для родителей, где перечислены веские причины для прогулов.

Во время насморка принимают сосудосуживающие препараты. Но можно это делать не более трёх-пяти дней. Фото © Freepik / user18526052

Во время пандемии родители часто оставляли детей дома, если у них болело горло. Теперь это официально не повод пропускать занятия. Как и конъюнктивит, который раньше считался серьёзным аргументом против посещения школы.

Отправляя детей на уроки с такими симптомами, родители должны объяснить им простые правила: не обниматься и не целоваться, не тереть глаза, не пользоваться чужой посудой или полотенцами. А главное — как можно чаще мыть руки.

Чтобы снять покраснение во время конъюнктивита, в глаза капают искусственную слезу. Фото © Freepik / user18526052

И всё же высокая температура — не единственная причина для отсутствия на уроках. Со рвотой, поносом и ветрянкой в школе тоже лучше не появляться. То же самое относится к импетиго (гнойники на коже) и скарлатине.

В других ситуациях лучше, чтобы школьник был за партой. По мнению экспертов, так он будет развиваться более полноценно. Дистанционное обучение этому часто мешает.

Школьников переводят на удалёнку, когда нужно сократить их контакты друг с другом и учителями. Фото © Freepik

Исследования показывают, что удалёнка делает детей более тревожными, пугливыми и неуверенными в себе, у них чаще случается истерика. А регулярное посещение занятий очно улучшает здоровье, усиливает чувство благополучия и в результате повышает шансы на жизненный успех в будущем.

Впрочем, некоторые родители не в восторге от рекомендаций медиков. "Ужасные советы! Ребёнок ни в коем случае не должен посещать школу с конъюнктивитом. Это одно из самых заразных заболеваний. Кто написал эту чушь?" — возмутился пользователь под ником theydonorient.

"Нет, я не отправлю больного ребёнка в школу. Как насчёт того, чтобы установить в классах очистители воздуха, бесплатно тестировать на ковид и дать разумные советы по уходу за детьми в домашних условиях?" — прокомментировал новость Catsarecute.