Не поверите, как называли мальчиков в СССР, или 5 имён, которые вызовут истерику

Советский Союз оставил после себя не только историческое наследие, но и уникальную культуру именования детей, отражающую идеологию и стремления эпохи. Погрузимся в анализ некоторых из самых необычных и забавных советских имён.

1. Кравасил

Забытые имена СССР: отчего они вызывают улыбку сегодня. Фото © ТАСС / Александр Сенцов, Игорь Уткин

Имя Кравасил, что расшифровывается как "Красная армия всех сильней", является ярким примером идеологического именования. Оно как бы намекает, что его носитель хранит в себе частицу этой несокрушимой силы. Когда твоя мама говорит: "Кравасил, иди уроки делай", это звучит как начало войнушки, а не домашнего задания. Может ли мальчишка с таким именем проиграть в битве с алгеброй? Конечно, нет!

2. Пячегод

Пячегод — сокращение от лозунга "Пятилетку в четыре года!" — символизирует стремление советского народа к перевыполнению планов и достижению высоких целей ради коммунизма в кратчайшие сроки. Наверное, когда у маленьких Пячегодов спрашивали, о чём они мечтают, ответ был: "Уложиться в сроки пятилетнего плана, не выходя из песочницы".

3. Лелюд

Лелюд и Пячегод: разгадываем тайны советских имён. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Имя Лелюд, означающее "Ленин любит детей", отражает глубокую связь советских людей с лидером революции. Кстати, это один из самых ярких примеров использования имён как инструмента политической пропаганды. Имя символизирует любовь и заботу, которые Ленин якобы испытывал к младшему поколению, и желание передать эту заботу через имя ребёнка.

4. Персострат

Персострат, или "Первый советский стратостат", воплощает гордость за достижения советской науки и техники. Это имя напоминает о стремлении СССР к освоению космоса и вере в научный прогресс как путь к утопическому будущему.

5. Пофистал

Персострат и другие смешные имена из СССР. Фото © ТАСС / Андрей Соловьёв, Павел Максимов

Нет, это не отсылка на какие-то таблетки, имя расшифровывается как "Победитель фашизма — Иосиф Сталин". Оно не только восхваляет победу в Великой Отечественной войне, но и лично привязывает её к фигуре вождя, подчёркивая его роль в истории. А то, что оно смешно звучит... Ну, не подумали, с кем не бывает.

Эти имена — не просто слова, а живые памятники эпохи, когда политика и идеология проникали во все аспекты жизни, даже имена людей! Они отражают не только исторический контекст, но и стремления, надежды и убеждения тех, кто их выбирал. А теперь, спустя десятилетия, эти имена вызывают лишь улыбку.