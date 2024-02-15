Печальная история любви: 5 звёздных пар, чьё расставание ввергло всех в депрессию
Звёзды заводят отношения и расстаются, а за их семейной жизнью наблюдает вся страна. Life.ru рассказывает про пять распавшихся пар, из-за которых плакали не только фанаты.
Многие из нас каждый день следят за жизнью звёзд. Знают, кто с кем сошёлся, на ком женился, помирился или развёлся. Не раз бывало такое, что отечественные артисты находили себе в пару человека особенного. Про идеальную любовную совместимость говорили на каждом углу, а поклонники не могли нарадоваться. Но затем звёзды расставались, а фанаты пары впадали в депрессию. Чьи разрывы отношений особенно сказались на фанбазе?
1. Тимати и Анастасия Решетова
Когда и как расстались Тимати и Решетова? Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Известный российский рэп-исполнитель долгое время встречался с моделью. Хоть информация об их отношениях не афишировалась, о романе знали все фанаты, поскольку на публичных мероприятиях пара всегда была вместе. В 2016-м Анастасия Решетова даже снялась у Тимати в клипе.
В 2019 году о совместной жизни пары стало известно официально. В октябре у них родился сын — мальчик получил имя Ратмир. Однако уже в 2020 году пара рассталась, что шокировало многих фанатов. Сейчас Тимати финансово поддерживает своего ребёнка, а с Решетовой у них тёплые, приятельские отношения.
2. Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев
Лазарев и Кудрявцева давно не вместе, но почему расстались? Фото © ТАСС / Максим Шеметов
Отношения телеведущей и певца завязались очень давно — в 2008 году. Они долгое время встречались, и фанаты надеялись, что те скоро поженятся. Однако вместо этого в 2012 году пара сообщила неприятную новость: Сергей и Лера решили расстаться. Как позже признавалась Кудрявцева, она закончила отношения из-за отсутствия серьёзных намерений со стороны Лазарева. Он не планировал ни жениться на ней, ни заводить детей.
Впрочем, в будущем Кудрявцева осуществила свою цель. Через год после ухода от Лазарева она заключила брак с хоккеистом Игорем Макаровым. Уже через пять лет после этого у пары появилась дочь. Кстати, этот ребёнок у телеведущей не первый. У неё также есть старший сын, отец которого — барабанщик группы "Ласковый май" Сергей Ленюк.
3. Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров
Акиньшина и Шнуров — одна из самых неординарных пар российского шоубиза. Фото © ТАСС / Григорий Сысоев
Подробности жизни пары окутаны тайной, но за ней следили все. Пикантность ситуации в том, что, когда Шнуров начал встречаться с Акиньшиной, ей было 16 лет. Он уже тогда пел песни в присущем группе "Ленинград" стиле. Сейчас музыкант и актриса не раскрывают особых деталей прошлых отношений. Хоть их расставание и далось фанатам тяжело, они приняли этот факт.
Впрочем, у лидера группы "Ленинград" в жизни всё хорошо. На данный момент он состоит в четвёртом браке (с Ольгой Абрамовой), а летом 2022-го у певца появился четвёртый ребёнок.
4. Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Прилучный и Муцениеце шокировали фанатов расставанием. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Отношения двух актёров зародились ещё во времена съёмки проекта "Закрытая школа". По сюжету Прилучный и Муцениеце были парой влюблённых подростков. Видимо, написанный сюжет воплотился и в жизни. Уже в 2011 году артисты оформили отношения официально. Через некоторое время звёздная пара обзавелась двумя наследниками — у них появились сын и дочь.
Фанатам нравился союз Прилучного и Муцениеце. Они надеялись, что тёплые отношения между актёрами сохранятся на всю жизнь. Но чуда не произошло — в феврале 2022-го пара рассталась. Причины не разглашались.
5. Гарик Харламов и Кристина Асмус
Асмус и Харламов не расстались бы, если бы не "Текст". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asmuskristina
Комик и актриса познакомились на работе — они вместе трудились за кулисами телеканала ТНТ. Уже в 2013 году у Харламова и Асмус появилась наследница — дочка по имени Настя. После этого многие фанаты надеялись, что союз продлится десятилетия, и для этого были все предпосылки.
Но потом вышел скандально известный фильм "Текст", в котором у персонажа Асмус была постельная сцена с мужчиной, и актрису начали гнобить в Интернете. Харламову тогда тоже досталось — пользователи соцсетей смеялись над ним и называли рогоносцем. Вполне возможно, что звёздная пара рассталась в 2020 году именно на фоне гигантской волны хейта в их адрес. Гарик Харламов опровергал, что расставание было связано с этим фильмом. Но кто знает...
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ТАСС / Анна Салынская, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asmuskristina