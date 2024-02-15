Печальная история любви: 5 звёздных пар, чьё расставание ввергло всех в депрессию

Многие из нас каждый день следят за жизнью звёзд. Знают, кто с кем сошёлся, на ком женился, помирился или развёлся. Не раз бывало такое, что отечественные артисты находили себе в пару человека особенного. Про идеальную любовную совместимость говорили на каждом углу, а поклонники не могли нарадоваться. Но затем звёзды расставались, а фанаты пары впадали в депрессию. Чьи разрывы отношений особенно сказались на фанбазе?

1. Тимати и Анастасия Решетова

Когда и как расстались Тимати и Решетова? Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Известный российский рэп-исполнитель долгое время встречался с моделью. Хоть информация об их отношениях не афишировалась, о романе знали все фанаты, поскольку на публичных мероприятиях пара всегда была вместе. В 2016-м Анастасия Решетова даже снялась у Тимати в клипе.

В 2019 году о совместной жизни пары стало известно официально. В октябре у них родился сын — мальчик получил имя Ратмир. Однако уже в 2020 году пара рассталась, что шокировало многих фанатов. Сейчас Тимати финансово поддерживает своего ребёнка, а с Решетовой у них тёплые, приятельские отношения.

2. Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев

Лазарев и Кудрявцева давно не вместе, но почему расстались? Фото © ТАСС / Максим Шеметов

Отношения телеведущей и певца завязались очень давно — в 2008 году. Они долгое время встречались, и фанаты надеялись, что те скоро поженятся. Однако вместо этого в 2012 году пара сообщила неприятную новость: Сергей и Лера решили расстаться. Как позже признавалась Кудрявцева, она закончила отношения из-за отсутствия серьёзных намерений со стороны Лазарева. Он не планировал ни жениться на ней, ни заводить детей.

Впрочем, в будущем Кудрявцева осуществила свою цель. Через год после ухода от Лазарева она заключила брак с хоккеистом Игорем Макаровым. Уже через пять лет после этого у пары появилась дочь. Кстати, этот ребёнок у телеведущей не первый. У неё также есть старший сын, отец которого — барабанщик группы "Ласковый май" Сергей Ленюк.

3. Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров

Акиньшина и Шнуров — одна из самых неординарных пар российского шоубиза. Фото © ТАСС / Григорий Сысоев

Подробности жизни пары окутаны тайной, но за ней следили все. Пикантность ситуации в том, что, когда Шнуров начал встречаться с Акиньшиной, ей было 16 лет. Он уже тогда пел песни в присущем группе "Ленинград" стиле. Сейчас музыкант и актриса не раскрывают особых деталей прошлых отношений. Хоть их расставание и далось фанатам тяжело, они приняли этот факт.

Впрочем, у лидера группы "Ленинград" в жизни всё хорошо. На данный момент он состоит в четвёртом браке (с Ольгой Абрамовой), а летом 2022-го у певца появился четвёртый ребёнок.

4. Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Прилучный и Муцениеце шокировали фанатов расставанием. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Отношения двух актёров зародились ещё во времена съёмки проекта "Закрытая школа". По сюжету Прилучный и Муцениеце были парой влюблённых подростков. Видимо, написанный сюжет воплотился и в жизни. Уже в 2011 году артисты оформили отношения официально. Через некоторое время звёздная пара обзавелась двумя наследниками — у них появились сын и дочь.

Фанатам нравился союз Прилучного и Муцениеце. Они надеялись, что тёплые отношения между актёрами сохранятся на всю жизнь. Но чуда не произошло — в феврале 2022-го пара рассталась. Причины не разглашались.

5. Гарик Харламов и Кристина Асмус

Асмус и Харламов не расстались бы, если бы не "Текст". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asmuskristina

Комик и актриса познакомились на работе — они вместе трудились за кулисами телеканала ТНТ. Уже в 2013 году у Харламова и Асмус появилась наследница — дочка по имени Настя. После этого многие фанаты надеялись, что союз продлится десятилетия, и для этого были все предпосылки.

Но потом вышел скандально известный фильм "Текст", в котором у персонажа Асмус была постельная сцена с мужчиной, и актрису начали гнобить в Интернете. Харламову тогда тоже досталось — пользователи соцсетей смеялись над ним и называли рогоносцем. Вполне возможно, что звёздная пара рассталась в 2020 году именно на фоне гигантской волны хейта в их адрес. Гарик Харламов опровергал, что расставание было связано с этим фильмом. Но кто знает...