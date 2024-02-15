6 легендарных фильмов из 90-х, которые вызовут волну ностальгии и тоску по тем временам

В 90-е с российскими кинотеатрами начали сотрудничать зарубежные студии. Появились фильмы на любой вкус: комедии, драмы, ужасы. Каждая картина была лучше предыдущей. Какие фильмы нужно пересмотреть уже сегодня вечером, чтобы окунуться в атмосферу конца прошлого века?

1. "Эдвард руки-ножницы" (1990)

Фильмы 1990-х — лучшие по многим рейтингам. Фото © "Эдвард руки-ножницы", режиссёр-сценарист Тим Бёртон / Kinopoisk.ru

Культовый фильм вышел в мировой прокат в 1990 году, но появился в России только через несколько лет (после развала СССР). Уже тогда он завоевал сердца жителей страны, поскольку фэнтези ещё было для граждан РФ в новинку.

По сюжету безумный учёный из подручных средств "слепил" живого человека — Эдварда. Но поскольку "инженер" был в преклонном возрасте, то не успел доделать некоторые детали и скончался. Тем не менее креатура ожила и была практически полноценной, за исключением рук. Вместо конечностей у Эдварда были установлены лезвия, и он остался в доме учёного совсем один. Но однажды его нашла женщина. Она забрала парня к себе домой и помогла обзавестись друзьями, чтобы жить полноценно. Вот только на этом всё не закончилось, ведь режиссёром был сам Тим Бёртон.

2. "Сонная Лощина" (1999)

Зарубежные фильмы 1990-х можно считать классикой кинематографа. Фото © "Сонная Лощина", режиссёр Тим Бёртон, сценаристы Тим Бёртон, Вашингтон Ирвинг / Kinopoisk.ru

Фильм снят в жанре фэнтези и ужасов, поэтому сразу завоевал любовь со стороны россиян. Картина была очень страшной для того времени.

История разворачивается в американском Нью-Йорке в 1799 году. Главный герой — констебль (полицейский), которого посылают в небольшой городок Сонная Лощина. В нём произошла серия странных убийств, которые, по уверениям жителей, совершает некий "безголовый всадник". На местах новых преступлений полиция находит изувеченные трупы. В ходе расследования выясняется, что некое потустороннее существо орудует в этой местности. Поэтому у констебля появляется новая задача — найти и остановить злодея.

3. "Шоу Трумана" (1998)

Смотреть лучшие фильмы 1990-х начните уже сегодня вечером. Фото © "Шоу Трумана", режиссёр Эндрю Никкол, сценарист Эдвард С. Фельдман / Kinopoisk.ru

Эту легендарную драму в конце прошлого века с Джимом Керри в главной роли видел, пожалуй, каждый россиянин. Фильм стал популярен благодаря необычной концепции. Главный герой по имени Труман вдруг осознаёт, что живёт в нереальном мире. Оказывается, предметы вокруг него не более чем декорации. Все знакомые, друзья и другие люди — актёры, которые играют свою роль. Позже Труман выясняет, что он — главный персонаж в масштабном телесериале, который снимают уже 13 лет. За жизнью парня следит весь мир.

Картина философски рассказывает о том, как персонаж будет выбираться из сложившейся ситуации, чтобы начать жить полноценно, а не быть марионеткой режиссёра.

4. "Джерри Магуайер" (1996)

Лучшие фильмы 1990-х онлайн появились относительно недавно. Фото © "Джерри Магуайер", режиссёр-сценарист Кэмерон Кроу / Kinopoisk.ru

Картина рассказывает про спортивного агента, которого уволили из компании за оскорбление босса. Магуайер решает открыть своё дело. Однако владелец предыдущей фирмы не желает бывшему коллеге успеха. Босс вставляет главному герою палки в колёса, чтобы угробить его начинание. Удастся ли Магуайеру добиться успеха?

5. "Лжец, лжец" (1997)

Фильмы 1990-х онлайн в хорошем качестве есть на многих сайтах. Фото © "Лжец, лжец", режиссёр Том Шэдьяк, сценаристы Майкл Бостик, Джеймс Д. Брубэйкер / Kinopoisk.ru

Легендарная комедия с Джимом Керри уже тогда покорила сердца зрителей. В фильме рассказывается об успешном юристе Флетчере Риде. Он выигрывает дело за делом, поскольку умеет крайне убедительно врать. Причём делает это не только в зале суда, но и со своими близкими, знакомыми и друзьями. Также Рид обучает искусству лжи своих подзащитных. Рассказывает им, как извращать факты в свою пользу. Вот только жена юриста однажды понимает, что связалась с патологическим вруном, и расстаётся с ним.

Сын главного героя в один из своих дней рождений загадывает специфическое желание — просит, чтобы его отец больше не лгал. С этого момента жизнь адвоката меняется. Рид больше не может врать и всем подряд говорит правду. Даже в зале суда.

6. Доктор Дулиттл (1998)

Лучшие фильмы 1990-х и 2000-х, которые и сегодня считаются шедеврами. Фото © "Доктор Дулиттл", режиссёр Бетти Томас, сценаристы Нат Молдин, Ларри Левин / Kinopoisk.ru

Когда картина вышла на большие экраны, она гремела на всю Россию. В фильме рассказывается история врача Джона Дулиттла. Он — счастливый человек с неплохой карьерой, красивой супругой и двумя милыми дочерьми. Жизнь главного героя идёт хорошо до тех пор, пока он не обнаруживает необычный навык. Оказывается, доктор умеет разговаривать с животными.

Про неожиданные навыки Дулиттла узнают все собаки США. Они выстраиваются в очередь около дома врача и просят вылечить от болезней. Чем же закончится такая благотворительность ветеринара?