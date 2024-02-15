6 бессмертных цитат Булгакова в романе "Мастер и Маргарита", которые актуальны и сегодня

И хотя Булгаков жил в прошлом веке (с 1891 по 1940 год), он опередил своё время. В гениальном романе "Мастер и Маргарита" есть глубокий смысл, который передаётся через слова персонажей. Какие цитаты автора оказались бессмертными и актуальными даже сейчас?

1. О правде

Цитаты Булгакова имели скрытый смысл. Фото © Репродукция ТАСС

"Факт — самая упрямая в мире вещь".

Булгаков считал, что сила в правде. Как ни подавай ситуацию под выгодным углом, любую ложь можно опровергнуть фактами. Всегда будут оставаться люди, которым не важно, как рассказана та или иная история. Они всегда будут обращать внимание на то, как события происходили на самом деле.

2. О разном восприятии одинаковых вещей

Михаил Булгаков через высказывания героев говорил о тайных смыслах жизни. Фото © "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

"Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда, но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются".

По мнению автора "Мастера и Маргариты", у каждого человека своё восприятие той или иной ситуации. Например, бедный и богатый смотрят на одну и ту же вещь под разными углами. Когда в жизни происходят неприятности, одни люди сдаются и опускают руки, а другие находят, как из них выбраться.

Также Булгаков мог иметь в виду, что люди, оказавшиеся в разных жизненных ситуациях, не поймут друг друга. Как говорится, сытый голодного не разумеет.

3. О жадности

"Мастер и Маргарита" Булгакова — цитаты, которые актуальны и сегодня. Фото © постер, режиссёр Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

"Обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…"

Булгаков поднимает вечную тему человеческой жадности. Во все времена между родственниками при делёжке имущества возникали споры и конфликты. Каждый старался урвать свою часть пирога. Чтобы он был побольше, человек шёл на любые подлости и совершал жестокие вещи. Автор намекает читателям, что не нужно быть мелочным. Никакая квартира или любое другое имущество не стоят того, чтобы обрывать связь со своими близкими.

4. О чувстве гордости

Цитаты из романа "Мастер и Маргарита" Булгакова до сих пор будоражат сознание. Фото © Wikipedia

"Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!"

Булгаков считал, что всегда нужно иметь чувство гордости и не просить ни у кого милостыни, уступок. Людей, которые занимаются попрошайничеством и вымаливают материальные блага, никто не любит. Их, наоборот, считают недостойными и относятся с пренебрежением.

Тех же, кто имеет чувство гордости и ни перед кем не унижается, уважают. Такому человеку с большей вероятностью предложат повышение, помощь или какие-либо ресурсы.

5. О необходимости наслаждаться жизнью

Цитаты Булгакова о самом важном. Фото © "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

"Что бы ни говорили пессимисты, земля всё же совершенно прекрасна, а под луною и просто неповторима".

Недовольные жизнью люди были во все времена. Даже когда в стране всё было хорошо. Но писатель считает, что не нужно впадать в уныние и пессимизм ни при каких обстоятельствах. В любой ситуации, даже совсем уж плачевной, необходимо искать плюсы. Радоваться как минимум тому, что живёте в настолько красивом и неповторимом мире.

6. О том, что нужно принять любые обстоятельства и жить с ними

Цитаты "Мастера и Маргариты" Булгакова до сих пор проходят в школах. Фото © "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

"И вообще не бывает так, чтобы всё стало, как было".

По мнению писателя, не нужно вспоминать, как хорошо было когда-то. Жить необходимо сегодняшним днём. Если ситуация изменилась в худшую сторону, то нельзя отчаиваться и грустить из-за этого. Новые обстоятельства нужно принять и постараться превратить в свою победу. Только так можно оставаться счастливым.