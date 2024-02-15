10 фото блогеров в их естественной среде обитания, от которых моментально становится стыдно
Все профессии важны, все профессии нужны... Но к блогерам это не относится. Собрали 10 кадров этих чудиков, после которых в соцсети заходить не захочется.
В мире, где социальные сети диктуют стандарты идеальной жизни, некоторые кадры разрушают этот миф, показывая реальность за красивыми фасадами. Откройте завесу тайны и взгляните на неожиданную сторону блогерской жизни, которая заставит переосмыслить своё восприятие совершенства. Уверяем, эти безумные кадры вас не разочаруют.
"Она просто делала фотографии для своего блога".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / influencersinthewild
"Я в восторге от её энергии и, честно говоря, крайне восхищена тем, что она готова пожертвовать своими пальцами на ногах, чтобы развлечь подписчиков".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / influencersinthewild
"Честно говоря, аппетит куда-то пропал".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / influencersinthewild
"Так вот как выглядят идеальные отношения в 2024 году!"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / influencersinthewild
"Ребят, если бы девушка заставила вас делать ЭТО на первом свидании... Как бы вы поступили?"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / influencersinthewild
"Лучше быть просто не могло".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / influencersinthewild
"У блогеров должен быть свой профсоюз — всё-таки опасная работа..."
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / influencersinthewild
"Как же это всё странно..."
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / influencersinthewild
"Дети её не смущали".
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / influencersinthewild
"Просто посмотрите на это!"
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / influencersinthewild
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / influencersinthewild