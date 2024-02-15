Стало известно, кто сыграет главную роль в байопике о поп-короле Майкле Джексоне
Племянника Майкла Джексона Джафара утвердили на главную роль в байопике о певце
Племянник Майкла Джексона Джафар в образе дяди. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jaafarjackson
Племянник Майкла Джексона Джафар утверждён на роль культового певца в предстоящем биографическом фильме о поп-короле. Об этом сообщает издание The Variete. Премьера кинокартины запланирована на 18 апреля 2025 года, в настоящее время фильм находится на этапе производства.
Племянник Майкла Джексона Джафар в образе дяди. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jaafarjackson
Режиссёр байопика Антуан Фукуа и сценарист Джон Логан пообещали, что фильм будет максимально отражать жизнь исполнителя, включая все её темные и светлые стороны. 27-летний Джафар после того, как получил роль, признался, что для него великая честь воплотить образ дяди на экране.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Лондоне на аукционе продали куртку Майкла Джексона, которую он носил на съёмках рекламы "Поколение Pepsi" в 1984 году. Предмет одежды ушёл с молотка за 305,5 тысячи долларов.