Стало известно, кто сыграет главную роль в байопике о поп-короле Майкле Джексоне

Племянник Майкла Джексона Джафар утверждён на роль культового певца в предстоящем биографическом фильме о поп-короле. Об этом сообщает издание The Variete. Премьера кинокартины запланирована на 18 апреля 2025 года, в настоящее время фильм находится на этапе производства.

Племянник Майкла Джексона Джафар в образе дяди. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jaafarjackson

Режиссёр байопика Антуан Фукуа и сценарист Джон Логан пообещали, что фильм будет максимально отражать жизнь исполнителя, включая все её темные и светлые стороны. 27-летний Джафар после того, как получил роль, признался, что для него великая честь воплотить образ дяди на экране.