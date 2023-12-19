"Видела в Монако с охраной": Боня сделала неожиданное заявление о Майкле Джексоне

Майкл Джексон жив и после своей "смерти" отдыхал в Монако — это следует из рассказа Виктории Бони. На Rutube-шоу "Злые языки" телеведущая заявила, что её мать видела там почившего поп-короля пять раз, он якобы сидел в инвалидной коляске. Заметив недоверие со стороны ведущей Алёны Водонаевой, Боня позвонила своей маме, а та, разумеется, всё подтвердила.

"Я видела его пять раз, перед отъездом видела его уже с охраной", — сказала она.