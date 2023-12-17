"Илон, готовься": Боня отправила "в пространство" совместный проект с Маском
Виктория Боня рассказала о планах поработать с Илоном Маском
Ляйсан Утяшева и Виктория Боня. Обложка © Кадр из видео YouTube / "Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой"
Блогер, модель и телеведущая Виктория Боня хочет создать анимационный проект или образовательный фильм совместно с миллиардером Илоном Маском. Об этом она рассказала в эфире ютуб-шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой".
"Я придумала один проект, который будет, знаешь, как Disney, какая-то своя история, но вот про другое — про героя, который кое-что делает", — поделилась она, добавив, что это нечто очень футуристичное, как любит знаменитый американский предприниматель.
"Илон, готовься, Виктория Боня идёт на тебя!" — пошутила Утяшева.
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По словам Бони, Маск пока не в курсе её планов, однако если отправить желание "в пространство", то ему обязательно приснится сон об этом — "и он поймёт". Гостья Утяшевой также сообщила, что собирается стать самой влиятельной женщиной в мире, взаимодействовать с лидерами стран "Большой семёрки", продолжать развивать свой бизнес, открыть ретритные центры, запустить собственное приложение и родить ещё двух детей.
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