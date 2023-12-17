"Илон, готовься": Боня отправила "в пространство" совместный проект с Маском

Блогер, модель и телеведущая Виктория Боня хочет создать анимационный проект или образовательный фильм совместно с миллиардером Илоном Маском. Об этом она рассказала в эфире ютуб-шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой".

"Я придумала один проект, который будет, знаешь, как Disney, какая-то своя история, но вот про другое — про героя, который кое-что делает", — поделилась она, добавив, что это нечто очень футуристичное, как любит знаменитый американский предприниматель.

"Илон, готовься, Виктория Боня идёт на тебя!" — пошутила Утяшева.