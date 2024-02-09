Из красавиц — в бабушки: Как сейчас выглядят знаменитые актрисы, кого раньше считали секс-символами СССР В советских фильмах снимались удивительно красивые девушки, о женитьбе на которых мечтал почти каждый мужчина. Life.ru рассказывает, в кого превратились секс-символы СССР в 2024 году. 9 февраля, 14:00 Наталья Андрейченко, Светлана Светличная. Обложка © "Мэри Поппинс, до свидания". Режиссёр Леонид Квинихидзе, сценарист Владимир Валуцкий / Kinopoisk.ru, © "Бриллиантовая рука". Режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk.ru

Попасть на большой экран в СССР могла любая талантливая актриса. Поэтому почти в каждой картине была красавица, от которой слюнки текли почти у всех мужчин СССР. Прошли годы, и обожаемые всем Советским Союзом дамы постарели. Как они выглядят сейчас и ушла ли их былая красота?

1. Наталья Фатеева: тогда и сейчас

Как выглядит Наталья Фатеева сейчас, артистка уже нигде не снимается. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

Актриса завоевала сердца людей всего Советского Союза благодаря участию в двух фильмах: "Джентльмены удачи" (1971) и легендарном сериале "Место встречи изменить нельзя" (1979). Её любили как в самом СССР, так и за границей. Иностранцы даже удостоили Наталью негласным званием самой красивой женщины Европы. Внешность Фатеевой завораживала взгляды многих мужчин. Оно и понятно: кто не полюбит брюнетку с голубыми глазами? Девушек актриса восхищала, и они копировали её стрижку.

Сейчас легендарной артистке 89 лет. Карьеру она закончила в 2013 году. Естественно, из-за возраста от былой красоты не осталось и следа, но наверняка многие дедушки от неё до сих пор в восторге.

2. Наталья Андрейченко: в молодости и сейчас

Наталья Андрейченко не бросила карьеру, несмотря на возраст. Фото © "Мэри Поппинс, до свидания". Режиссёр Леонид Квинихидзе, сценарист Владимир Валуцкий / Kinopoisk.ru © ТАСС / Валерий Шарифулин

Актриса завоевала сердца советских мужчин после 1983 года, когда исполнила роли в легендарных фильмах "Полевой роман" и "Мэри Поппинс, до свидания". Девушка была настолько популярна, что сразу стала секс-символом страны. В 1990 году артистка поехала в Соединённые Штаты, чтобы покорить Голливуд. Однако серьёзных успехов в карьере добиться не смогла и уже в 2005 году вернулась в РФ, где и продолжила сниматься.

Несмотря на то что актрисе 67 лет, она шикарно выглядит и продолжает получать роли в сериалах и кино. Можно смело сказать, что Андрейченко удалось сохранить статус секс-символа даже спустя много лет.

3. Светлана Светличная

Как с годами менялась внешность Светланы Светличной: женщина и сейчас открыта к предложениям. Фото © "Бриллиантовая рука". Режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk.ru, © ТАСС / Александр Щербак

Слюнки потекли у советских мужчин после выхода культовой картины "Бриллиантовая рука" (1968). В ней Светличная сыграла роль девушки, которая пыталась соблазнить главного героя.

Персонаж актрисы произвёл настоящую "сексуальную революцию" в Советском Союзе. Светличная показала дамам СССР, что девушка может современно одеваться, стильно выглядеть и быть раскрепощённой. После чего многие женщины начали копировать этот шаблон поведения.

Легендарной артистке уже 83 года, но, несмотря на это, она продолжает свою актёрскую карьеру. Былая красота, конечно, ушла в силу возраста. Но дедушкам, которые мечтали о Светличной в молодости, она понравится и сейчас.

4. Евгения Симонова: тогда и сейчас

Как в молодости выглядели секс-символы СССР: Евгения Симонова. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев, Александр Щербак

Артистка покорила зрителей своей милой и нежной внешностью. Она была брюнеткой с голубыми глазами и приятным голосом. Симонова запомнилась жителям СССР благодаря участию в двух фильмах: "В бой идут одни старики" и "Афоня".

Сейчас звезде 68 лет, она активно развивается в актёрской сфере. Последние громкие сериалы, в которых Симонова принимала участие, — "Медиатор" и "Пищеблок". Секс-символ СССР ещё порадует фанатов классными картинами со своим участием.

5. Легенды СССР: Александра Яковлева

Александра Яковлева перестала сниматься в кино по естественным причинам. Фото © "Чародеи". Режиссёр Константин Бромберг, сценарист Аркадий Стругацкий / Kinopoisk.ru, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Артистка стала секс-символом Советского Союза уже ближе к его закату. Огромную популярность Яковлева обрела после участия в фильме "Человек с бульвара Капуцинов". Девушка стала одной из первых в СССР, кто носил каре. Её милый голос и дерзкие глазки знал почти любой мужчина.

К сожалению, артистка скончалась в апреле 2022-го в возрасте 64 лет. Но жизнь у неё была яркой: три мужа и множество актёрских работ. Яркая роль артистке досталась в нашумевшем фильме "Экипаж" (2016). Там она сыграла Тамару Игоревну. На последних фотографиях перед гибелью женщина выглядела красиво, несмотря на онкологию.

6. Анастасия Вертинская

Анастасия Вертинская сейчас тоже популярна, поскольку с экранов никуда не уходила. Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов, Сергей Виноградов

Секс-символом актриса стала ещё тогда, когда это слово в СССР никто из граждан и не знал. Стремительный рост популярности у Вертинской начался в 1961 году, когда вышли легендарные фильмы "Алые паруса" и "Человек-амфибия". В картинах артистка исполнила одни из главных ролей.

Режиссёры заметили, что Вертинская вызывает симпатию у советских граждан, и начали активно приглашать её на съёмки. После этого актриса снялась в "Гамлете" (1964), "Анне Карениной" (1967), "Войне и мире", а также других картинах. На экранах артистка гремела вплоть до 1980 года.

Сейчас Вертинской 79 лет, но выглядит она намного младше. Последний фильм с её участием вышел в 2002 году, но, видимо, жизнь у неё и так удалась. Актриса живёт в Московской области, там у неё огромный особняк.

Ранее Life.ru писал про восемь опустившихся на дно звёздных отпрысков, ставших разочарованием своих родителей. Хорошо, что детей женщин секс-символов СССР в этой подборке нет.

Авторы Никита Фартов