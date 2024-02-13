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13 февраля, 20:43

Косплейщица Sweetie Fox из Екатеринбурга получила "порно-Оскар"

Российская актриса фильмов 18+ Sweetie Fox получила свою первую премию AVN

Российская порноактриса Sweetie Fox, получившая свою первую премию AVN. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / swfx_real

Российская порноактриса Sweetie Fox, получившая свою первую премию AVN. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / swfx_real

Порноактриса из Екатеринбурга Sweetie Fox впервые стала обладательницей "порно-Оскара", победив на премии AVN Awards в номинации "Любимые косплеерши". При этом она разделила приз с другой номинанткой — Bunni Black, так как они набрали одинаковое число голосов, пишет E1.ru.

AVN Awards — это ежегодная премия американского журнала Adult Video News, которая проводится в январе в Лас-Вегасе. Она также называется "порно-Оскаром" и вручается в порядка сотне номинаций за достижения в создании порнофильмов.

Высокую награду на этом поприще завоевала ещё одна российская исполнительница — Юлия Романова из Омска, работающая под псевдонимом Ева Эльфи. Она уже в третий раз получает такую премию за съёмки в фильмах для взрослых.

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Анатолий Симоненко
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