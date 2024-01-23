Российская вебкамщица и порноактриса Crazy Alisha обнажилась в клубе "Пандора" в Великом Новгороде на глазах у подростков, которых пустили в ночное заведение, несмотря на возраст. Об этом сообщает SHOT.

Новгородская порноактриса станцевала с голой грудью в клубе перед подростками. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, непотребство произошло в минувшую субботу во время мероприятия Pretty Place Party. В какой-то момент раскрепощённая девушка совсем вышла за рамки дозволенного и стала танцевать без нижнего белья, взорвав танцпол своей обнажённой грудью. Помимо развратных танцев, также не обошлось без поцелуев двух девушек и прочих неприемлемых конкурсов.

Всё произошедшее поставило под угрозу репутацию клуба, так что теперь организаторы спешно отменяют следующие мероприятия и уверяют всех, что не поддерживают ЛГБТ*, строго соблюдают российские законы и вообще любят нашу страну.

Также инцидент прокомментировала и сама Алиша. Девушка заявила, что ей стыдно за своё поведение, и обратила внимание, что в клубе было много несовершеннолетних. Инцидентом уже заинтересовались правоохранители, в деле разбирается прокуратура.

А ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге со скандального концерта Baby Melo и Badri в полицию доставили 23 подростка. На них составили административные протоколы по статьям: "Потребление алкогольной продукции в запрещённых местах", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной продукции" и "Мелкое хулиганство".