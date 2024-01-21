Камеры сняли поножовщину в ночном клубе в Дагестане из-за девушки в хиджабе

В Дагестане в ночном клубе "Аура" произошла поножовщина между двумя посетителями. На жителя Махачкалы с ножом налетел приезжий из Хасавюрта. Причиной раздора стали девушки в хиджабах, чьё нахождение в заведении нападавший посчитал неподобающим.

Местные телеграм-каналы пишут, что события разворачивались накануне ночью. Одна из покрытых девушек вышла на танцпол, чем окончательно вывела из себя жителя Хасавюрта. Он кинулся к ней объяснять недопустимость такого поведения. На подмогу девушке сразу пришёл муж, который в это время сидел в зале. В итоге потасовка переросла в поножовщину до того, как сотрудники заведения заметили конфликт и бросились разнимать дерущихся. Оба мужчины ранены. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.