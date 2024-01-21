Камеры сняли поножовщину в ночном клубе в Дагестане из-за девушки в хиджабе
В Дагестане в ночном клубе "Аура" произошла поножовщина из-за девушки в хиджабе
Поножовщина между посетителями ночного клуба "Аура" в Дагестане. Обложка © T.me / Life Дагестан
В Дагестане в ночном клубе "Аура" произошла поножовщина между двумя посетителями. На жителя Махачкалы с ножом налетел приезжий из Хасавюрта. Причиной раздора стали девушки в хиджабах, чьё нахождение в заведении нападавший посчитал неподобающим.
Поножовщина между посетителями ночного клуба "Аура" в Дагестане. Видео © T.me / Life Дагестан
Местные телеграм-каналы пишут, что события разворачивались накануне ночью. Одна из покрытых девушек вышла на танцпол, чем окончательно вывела из себя жителя Хасавюрта. Он кинулся к ней объяснять недопустимость такого поведения. На подмогу девушке сразу пришёл муж, который в это время сидел в зале. В итоге потасовка переросла в поножовщину до того, как сотрудники заведения заметили конфликт и бросились разнимать дерущихся. Оба мужчины ранены. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
Впрочем, поножовщина — это архетип не только горячих народов. В Санкт-Петербурге, например, полиция задержала 23 подростков в клубе "Гигант-холл", где проходило выступление юных рэперов Baby Melo (Гога Меладзе) и Badri (Орхан Ахмедов). После выступления фанаты рэп-исполнителей устроили массовую драку. Очевидцы утверждали, что одного человека даже ранили ножом. Впрочем, эта информация официального подтверждения не получила.