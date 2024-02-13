В уральском селе установили стенд с порноактрисой в образе Снегурочки

В селе Агаповка Челябинской области установили стенд, который посвящён сельской зимней спартакиаде "Уральская метелица–2024". На нём изображена девушка в костюме и кокошнике под гжель. Вот только, к удивлению местных жителей, оказалось, что это бывшая американская порноактриса Саша Грей. Сельчане возмутились, как такое можно было допустить.

"Можно было бы из девочек Агаповского района выбрать самую красивую, сфотографировать и сделать такой баннер. Своя бы была, а не порноактриса", – пишет в соцсетях один из жителей села.

В сельской администрации сообщили, что занимались только установкой стенда, а разрабатывали арт-объект в администрации Агаповского района. Но и там прокомментировать ситуацию не смогли, пишет kp.ru.

После бурного обсуждения кто-то выломал центральную доску с лицом Саши Грей на стенде в селе Агаповка Челябинской области. Фото © VK / МедиаЛайм • Агаповка

Простояла конструкция недолго, после бурного обсуждения в соцсетях, кто-то выломал центральную доску с лицом актрисы. Сейчас в селе установили новый стенд, как утверждается, на нём изображена местная девушка.

В Агаповка Челябинской области заменили стенд с изображением Саши Грей. Фото © VK / МедиаЛайм • Агаповка