В уральском селе установили стенд с порноактрисой в образе Снегурочки
В челябинском селе заменили вызвавший скандал стенд с порноактрисой Сашей Грей
В Челябинской области установили стенд с лицом бывшей американской порноактрисы Саши Грей. Обложка © VK / МедиаЛайм • Агаповка
В селе Агаповка Челябинской области установили стенд, который посвящён сельской зимней спартакиаде "Уральская метелица–2024". На нём изображена девушка в костюме и кокошнике под гжель. Вот только, к удивлению местных жителей, оказалось, что это бывшая американская порноактриса Саша Грей. Сельчане возмутились, как такое можно было допустить.
"Можно было бы из девочек Агаповского района выбрать самую красивую, сфотографировать и сделать такой баннер. Своя бы была, а не порноактриса", – пишет в соцсетях один из жителей села.
В сельской администрации сообщили, что занимались только установкой стенда, а разрабатывали арт-объект в администрации Агаповского района. Но и там прокомментировать ситуацию не смогли, пишет kp.ru.
После бурного обсуждения кто-то выломал центральную доску с лицом Саши Грей на стенде в селе Агаповка Челябинской области. Фото © VK / МедиаЛайм • Агаповка
Простояла конструкция недолго, после бурного обсуждения в соцсетях, кто-то выломал центральную доску с лицом актрисы. Сейчас в селе установили новый стенд, как утверждается, на нём изображена местная девушка.
В Агаповка Челябинской области заменили стенд с изображением Саши Грей. Фото © VK / МедиаЛайм • Агаповка
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