Уроженка Омска взяла свой очередной "Порно — Оскар" и облизала статуэтку

Уроженка Омска Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) в третий раз за свою карьеру стала обладательницей награды AVN Award 2024, которую ещё называют "Порно-Оскаром". Россиянка получила премию за исполнение роли в картине "Кукольный дом — 2", а номинация звучала как "Лучшая международная секс-сцена".

В своём аккаунте в Telegram девушка вела трансляцию с церемонии, а также похвасталась фотографией и видео со статуэткой, которая, по её признанию, оказалась довольно увесистой.

"Вот она, моя награда. Очень тяжёлая, очень красивая", — рассказала россиянка и даже лизнула статуэтку, которая представляет собой переплетённый силуэт целующейся пары.