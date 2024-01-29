Уроженка Омска взяла свой очередной "Порно — Оскар" и облизала статуэтку
Российская актриса фильмов "18+" Ева Эльфи выиграла "Оскара для взрослых"
Омичка Ева Эльфи стала обладательницей "Порно — Оскара". Фото © t.me/ evaelfie_life
Уроженка Омска Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) в третий раз за свою карьеру стала обладательницей награды AVN Award 2024, которую ещё называют "Порно-Оскаром". Россиянка получила премию за исполнение роли в картине "Кукольный дом — 2", а номинация звучала как "Лучшая международная секс-сцена".
В своём аккаунте в Telegram девушка вела трансляцию с церемонии, а также похвасталась фотографией и видео со статуэткой, которая, по её признанию, оказалась довольно увесистой.
"Вот она, моя награда. Очень тяжёлая, очень красивая", — рассказала россиянка и даже лизнула статуэтку, которая представляет собой переплетённый силуэт целующейся пары.
Напомним, что в 2022 году Ева Эльфи завоевала "Порно-Оскар" за лучшее инди-видео. Россиянка поблагодарила всех фанатов, проголосовавших за неё, и напомнила, что это вторая награда от AVN, а предыдущую она получила как "Лучшая новая иностранная старлетка".