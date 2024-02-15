Потерянные ядерные бомбы, временный анус и ещё 5 странных фактов обо всём на свете
Бессмертные медузы могут бесконечно себя клонировать, а фото простуженного человека вызывает насморк. Чем эти факты связаны между собой? Только тем, что в них сложно поверить. Life.ru готов удивить вас новостью, что всё это и кое-что ещё — реальность.
Когда вам покажется, что чего-то просто не может быть, обратитесь к этой подборке. Здесь собраны удивительные факты о нашей реальности, которая никогда не перестанет вас удивлять.
1. Американцы потеряли три ядерные бомбы
Макет "Малыша" — атомной бомбы, которую сбросили на Хиросиму в 1945 году. Фото © Wikipedia / US government DOD
Достоверно известно о 32 случаях пропажи ядерного оружия из арсенала США. Бомбы случайно взрывали, сбрасывали не туда, крали или просто теряли. Три из них так и не были найдены.
2. В Крестовом походе детей действительно участвовала ребятня
Фрагмент гравюры Гюстава Доре "Крестовый поход детей", 1877 год. Фото © Wikipedia / openlibrary.org
В 1212 году крестьяне из Франции и Германии отправились в новый крестовый поход. Он не был одобрен папой римским, но участники всё равно планировали захватить Иерусалим. Большую часть 30-тысячного войска составляли дети и подростки. У них не хватало оружия, а через море они хотели перейти аки посуху. В итоге почти все сгинули: кто-то — в Альпах, кто-то — от голода, кто-то — от рук недоброжелателей.
3. Если долго смотреть на фотографию простуженного человека, начнёшь чихать сам
Этот кадр можно использовать для личного эксперимента. Фото © Unsplash / Brittany Colette
Такой вывод сделал исследователь Марк Шаллер из Университета Британской Колумбии. Он обнаружил, что люди, которые смотрели на фотографии заболевших, испытывали те же симптомы в лёгкой форме. Так иммунная система реагирует на визуальные образы болезни. Она "думает", что инфекция где-то рядом, и переходит в режим повышенной готовности.
4. Бессмертная медуза клонируется в любой непонятной ситуации
Turritopsis dohrnii. Фото © Wikipedia / Dr. Karen J. Osborn
У медузы Turritopsis dohrnii уникальная система защиты от жизненных неурядиц. При критическом повреждении или истощении она превращается в полип — "детскую" фазу своего жизненного цикла.
Потом полип заново созревает, и от него отпочковываются новые медузы. Причём все они будут клонами той самой особи, которая решила "сохраниться".
5. Акулы появились раньше, чем кольца у Сатурна
Останки гибодуса — древнего родственника акул. Фото © Wikipedia / Haplochromis
Плоские кольца из льда и пыли вокруг экватора — отличительная особенность Сатурна. Скорее всего, это остатки его разрушенного спутника. И появились они примерно 400 млн лет назад.
Для людей это просто невообразимый срок. Кажется, что в то время везде была сплошная кромешная тьма. А на самом деле на Земле уже жили акулы, об этом удалось узнать по окаменелостям их зубов со дна океана.
6. У детей больше костей, чем у взрослых
Рисунок из трактата по анатомии XVI века. Фото © wellcomecollection.org
Младенцы рождаются с тремя сотнями костей, а у взрослых их остаётся 206. Почему это происходит? Когда дети становятся старше, некоторые кости начинают срастаться. Самый известный пример — череп. У грудничков можно нащупать мягкие места на голове, которые со временем "закрываются".
7. Некоторые животные сами создают себе анус
Гребневик мнемиопсис. Фото © Wikipedia / Bruno C. Vellutini
Вернее, науке известно лишь одно такое животное — гребневик мнемиопсис, или морской грецкий орех. По умолчанию у него нет ануса. Когда ему нужно испражниться, часть его кишечника сливается с "кожей". На поверхности образуется отверстие, откуда отходы жизнедеятельности выбрасываются наружу.