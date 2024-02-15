Вязание салфеток и стриптиз: Какими необычными хобби занимаются российские звёзды

Российские звёзды, как и обычные люди, могут выгореть на работе. Избежать этого многим из них помогает одно или несколько хобби. Какие полезные привычки вы можете перенять у отечественного бомонда уже сейчас?

Чем после работы занимается актриса Валерия Ланская?

Какие хобби звёзд можно перенять? Фарфоровый сервиз с иллюстрациями от Валерии Ланской. Фото © VK / Валерия Ланская. Официальная группа / Фотограф Ivan Karasev, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / createbyvalerie

Популярная артистка в свободное от работы время занимается творчеством. Она любит рисовать и вышивать. А ещё — создавать дизайн интерьеров. Но даже на этом Ланская не останавливается. Недавно она освоила цветотерапию. Учится комбинировать разные оттенки и внедрять их в жизнь так, чтобы получать силы, энергию и улучшать настроение.

Что вдохновляет актёра Бориса Щербакова?

Артист на протяжении полувека занимается резьбой по дереву. У Щербакова есть дом за городом. В нём он построил мастерскую, в которой создаёт различные предметы: от мебели до декоративных изделий.

Какое хобби у артиста балета Николая Цискаридзе?

Жизнь Николая Цискаридзе насыщенна благодаря интересному хобби. Фото © YouTube / А поговорить?

Известную российскую звезду от выгорания спасает вышивка. Но не стандартная, а из салфеток. Поделки Цискаридзе дарит родным и друзьям.

Что поднимает настроение актрисе Анне Песковой?

Шутить с артисткой не стоит, ведь хобби у неё совсем не женское. Актриса занимается тактической стрельбой и частенько заезжает в тир. Причём результат поражает: Пескова в основном выбивает восьмерки, девятки и даже десятки.

Что даёт энергию телеведущему Леониду Якубовичу и актёру Сергею Бурунову?

Жизнь Сергея Бурунова и Леонида Якубовича связана с небом. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов / Марина Лысцева

На протяжении многих лет Якубович увлекается всем, что связано с самолётами. В 2019 году он даже освоил пилотирование воздушного судна Як-40, получив соответствующий сертификат.

Актёр Сергей Бурунов тоже питает слабость к авиации. В юношеские годы он даже окончил Качинское высшее военное авиационное училище. На протяжении 13 лет артист периодически летает на легендарном воздушном судне Як-52.

Как расслабляется в свободное время телеведущий Андрей Малахов?

Известная на всю Россию звезда инвестирует в искусство. Малахов покупает картины современных художников и периодически ездит на выставки молодых арт-мастеров.

Что даёт энергию актёру Александру Ширвиндту?

У Александра Ширвиндта сегодня отличное состояние здоровья. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Артист в свободное от работы время занимается коллекционированием. Он собирает редкие виды курительных трубок, хотя сам давно бросил вредную привычку. Коллекция Ширвиндта насчитывает около 100 единиц трубок. Многие из них привезены из дальних стран.

Чем вдохновляется певец Алексей Глызин?

Хоть артисту уже и 70 лет, в душе он молодой. Музыкант как минимум пару раз в неделю ходит на занятия по футболу, благодаря чему держит себя в хорошей физической форме.

Какое хобби даёт силы певице Аните Цой?

У Аниты Цой биография пополнилась новым фактом о её досуге. Фото © YouTube / Анита Цой

Известная российская артистка очень любит готовить. Она может сделать вкусные консервы из практически любых видов фруктов и овощей. Причём плоды выращивает сама, в загородном доме.

Что поднимает настроение певцу Григорию Лепсу?

Музыкант занимается коллекционированием икон. За многие годы Лепс насобирал более 200 экземпляров, причём каждый из них довольно редкий. Суммарная стоимость икон составляет 30 миллионов долларов.

Помимо того, как пишет "Вечерняя Москва", артист собирает и другие предметы — солнцезащитные очки. Их в коллекции у Лепса даже больше, чем икон, — около 300 единиц.

Что вдохновляет актрису Светлану Ходченкову?

Про хобби Светланы Ходченковой в биографии было мало что известно. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / svetlana_khodchenkova

В одном из своих проектов артистка должна была сыграть стриптизёршу. Для роли ей нужно было научиться танцевать с шестом. Но даже после участия в фильме это занятие артистка не бросила. Хобби помогает Ходченковой держать себя в форме.