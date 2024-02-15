"Человек просто кривляется": Певица Цыганова раскритиковала уехавшую из России Пугачёву

Певица Алла Пугачёва, которая покинула Россию, никогда не была искренней со своими поклонниками. Об этом заявила исполнительница Виктория Цыганова.

"Это всегда была мимикрия. Если выключить голос и посмотреть только на её изображение на экране, вы увидите, что человек просто кривляется. Я эти вещи сразу вижу", — подчеркнула исполнительница в беседе с телеканалом "360".

Цыганова дополнила, что перестала выступать на одной сцене с Примадонной после её слов о ЛГБТ* в 2001 году. Тогда певица открыто поддерживала всех представителей этого сообщества. По словам исполнительницы, в России правильно делают, что постепенно начали забывать Пугачёву.