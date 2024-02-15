"Человек просто кривляется": Певица Цыганова раскритиковала уехавшую из России Пугачёву
Певица Виктория Цыганова обвинила уехавшую из РФ Аллу Пугачёву в двуличии
Вика Цыганова и Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов © Life.ru / Дмитрий Киселев
Певица Алла Пугачёва, которая покинула Россию, никогда не была искренней со своими поклонниками. Об этом заявила исполнительница Виктория Цыганова.
"Это всегда была мимикрия. Если выключить голос и посмотреть только на её изображение на экране, вы увидите, что человек просто кривляется. Я эти вещи сразу вижу", — подчеркнула исполнительница в беседе с телеканалом "360".
Цыганова дополнила, что перестала выступать на одной сцене с Примадонной после её слов о ЛГБТ* в 2001 году. Тогда певица открыто поддерживала всех представителей этого сообщества. По словам исполнительницы, в России правильно делают, что постепенно начали забывать Пугачёву.
Напомним, после начала СВО Пугачёва вместе с мужем и детьми перебралась в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. Однако и там семья может не задержаться: в начале декабря сообщалось о планах артистов уехать в Лондон. Причём с финансами у них стало туго, так как Примадонна называет новую заграничную жизнь "голожопингом". Позднее музыкант Юрий Лоза заявил о ненужности Примадонны из-за разобранного репертуара и потери формы.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.