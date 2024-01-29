"Уже не нужна": Юрий Лоза поставил крест на карьере Пугачёвой после "голожопинга" с Галкиным*
Лоза заявил о ненужности Пугачёвой из-за разобранного репертуара и потери формы
Юрий Лоза и Алла Пугачева. Обложка © LIFE / Владимир Суворов, Александр Арутюнов
Музыкант Юрий Лоза исключил возвращение певицы Аллы Пугачёвой на сцену. Он уверен, что Примадонна больше не нужна россиянам, несмотря на то, что она большая певица, которая раньше выделялась различными скандалами и своеобразной аурой.
"Если раньше для того, чтобы послушать песню "Так же, как все", нужно было пойти на её концерт, то сейчас это прекрасно делает группа A-Studio. Весь репертуар Пугачёвой давным-давно разобран. Она как артистка с этими песнями уже и не нужна", — отметил исполнитель в интервью aif.ru.
Лоза подчеркнул, что Пугачёва "всегда жила полной жизнью и ни в чём себе не отказывала", в то время как сам Лоза бросил курить, чтобы петь свои песни в тех же тональностях, что и 30 лет назад. Певец отметил, что та Пугачёва, которая запомнилась россиянам, ушла со сцены 15 лет назад. По его мнению, она может вернуться в Россию, но исполнять свои песни вряд ли будет.
Напомним, после начала спецоперации Алла Пугачёва вместе с мужем-юмористом Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. Однако и там семья может не задержаться: в начале декабря сообщалось о планах артистов уехать в Лондон. Причём с финансами у них стало туго, так как Примадонна называет новую заграничную жизнь "голожопингом".
*Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.