"Уже не нужна": Юрий Лоза поставил крест на карьере Пугачёвой после "голожопинга" с Галкиным*

Музыкант Юрий Лоза исключил возвращение певицы Аллы Пугачёвой на сцену. Он уверен, что Примадонна больше не нужна россиянам, несмотря на то, что она большая певица, которая раньше выделялась различными скандалами и своеобразной аурой.

"Если раньше для того, чтобы послушать песню "Так же, как все", нужно было пойти на её концерт, то сейчас это прекрасно делает группа A-Studio. Весь репертуар Пугачёвой давным-давно разобран. Она как артистка с этими песнями уже и не нужна", — отметил исполнитель в интервью aif.ru.

Лоза подчеркнул, что Пугачёва "всегда жила полной жизнью и ни в чём себе не отказывала", в то время как сам Лоза бросил курить, чтобы петь свои песни в тех же тональностях, что и 30 лет назад. Певец отметил, что та Пугачёва, которая запомнилась россиянам, ушла со сцены 15 лет назад. По его мнению, она может вернуться в Россию, но исполнять свои песни вряд ли будет.

Напомним, после начала спецоперации Алла Пугачёва вместе с мужем-юмористом Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. Однако и там семья может не задержаться: в начале декабря сообщалось о планах артистов уехать в Лондон. Причём с финансами у них стало туго, так как Примадонна называет новую заграничную жизнь "голожопингом".