10 очаровательных фотографий, доказывающих, что в СССР умели любить, да ещё как!
Погрузитесь в эпоху, где каждый кадр — история нежности и привязанности. Life.ru собрал 10 архивных снимков, которые приоткрывают завесу времени и показывают, как любовь цвела даже тогда, когда, кажется, всем было не до чувств.
Любовь не знает границ — это точно! Наша фотоподборка открывает глаза на удивительные моменты из прошлого времён СССР, где чувства цвели даже на фоне всей, как сейчас любят напоминать, строгости и ограничений советской эпохи. Были ли эти неудобства — каждый ответит на этот вопрос сам. Но зато на фотографиях чётко видно, что любовь жила и тогда!
Ноябрь 1991 г. Пассажиры на станции "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена имени В.И. Ленина.
Откровенно о любви в СССР. Фото © ТАСС / Александр Сенцов
Май 1970 г. Андриян Григорьевич Николаев, Валентина Владимировна Николаева-Терешкова и их дочь Елена.
Любовные истории СССР: фото, говорящие больше слов. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян
Июль 1977 г. Свадьба строителей Саяно-Шушенской гидроэлектростанции на строительной площадке.
Старые снимки, отражающие, что в СССР была любовь. Фото © ТАСС / Роман Денисов
Июль 1978 г. Супруги механик-конструктор горных машин Наталья Винокурова и сменный механик западного участка тоннеля Валерий Винокуров во время строительства Байкальского тоннеля.
Любовь на фото времён СССР: как жили тогда. Фото © ТАСС / Владимир Матвиевский
Март 1959 г. Советские фигуристы Нина Алексеевна Жук и Станислав Алексеевич Жук во время соревнования спортивных пар на чемпионате СССР по фигурному катанию.
Советская любовь в кадре: 10 потрясающих историй. Фото © ТАСС / Леонид Доренский
Сентябрь 1964 г. Супруги Гагарины в комнате приёмов Центральной студии телевидения.
Как любили в СССР: фото, доказывающие чувства. Фото © ТАСС / С. Герасимов
Август 1970 г. Советский физик Юрий Николаевич Денисюк и его супруга — кандидат технических наук Галина Васильевна Денисюк.
Очарование советской любви: путешествие назад в СССР. Фото © ТАСС / Блохин
Июнь 1971 г. Москва. Молодожёны на Васильевском спуске.
СССР глазами влюблённых: истории на фотоплёнке. Фото © ТАСС / Пахомова
Декабрь 1971 г. Оленеводы, супруги Сергей и Варвара Эле.
Нежность советской эпохи: секреты любви времён СССР. Фото © ТАСС / Муравин
Июнь 1977 г. Чемпионы мира и Европы в танцах на льду фигуристы Ирина Валентиновна Моисеева и Андрей Олегович Миненков на своей свадьбе.
Любовь в СССР: 10 уникальных снимков той эпохи. Фото © ТАСС / Алексей Стужин, Игорь Уткин
Перелистывая эти фото, мы напоминаем себе, что любовь не знает границ и времён. Эти снимки — яркое свидетельство того, как важно ценить моменты счастья, несмотря на все препятствия. Сегодня отмечается День всех влюблённых. 14 февраля — это отличный повод вспомнить о своей половинке и сделать приятно ей и себе.
ТАСС / Роман Денисов