10 очаровательных фотографий, доказывающих, что в СССР умели любить, да ещё как!

Любовь не знает границ — это точно! Наша фотоподборка открывает глаза на удивительные моменты из прошлого времён СССР, где чувства цвели даже на фоне всей, как сейчас любят напоминать, строгости и ограничений советской эпохи. Были ли эти неудобства — каждый ответит на этот вопрос сам. Но зато на фотографиях чётко видно, что любовь жила и тогда!

Ноябрь 1991 г. Пассажиры на станции "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена имени В.И. Ленина.

Откровенно о любви в СССР. Фото © ТАСС / Александр Сенцов

Май 1970 г. Андриян Григорьевич Николаев, Валентина Владимировна Николаева-Терешкова и их дочь Елена.

Любовные истории СССР: фото, говорящие больше слов. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Июль 1977 г. Свадьба строителей Саяно-Шушенской гидроэлектростанции на строительной площадке.

Старые снимки, отражающие, что в СССР была любовь. Фото © ТАСС / Роман Денисов

Июль 1978 г. Супруги механик-конструктор горных машин Наталья Винокурова и сменный механик западного участка тоннеля Валерий Винокуров во время строительства Байкальского тоннеля.

Любовь на фото времён СССР: как жили тогда. Фото © ТАСС / Владимир Матвиевский

Март 1959 г. Советские фигуристы Нина Алексеевна Жук и Станислав Алексеевич Жук во время соревнования спортивных пар на чемпионате СССР по фигурному катанию.

Советская любовь в кадре: 10 потрясающих историй. Фото © ТАСС / Леонид Доренский

Сентябрь 1964 г. Супруги Гагарины в комнате приёмов Центральной студии телевидения.

Как любили в СССР: фото, доказывающие чувства. Фото © ТАСС / С. Герасимов

Август 1970 г. Советский физик Юрий Николаевич Денисюк и его супруга — кандидат технических наук Галина Васильевна Денисюк.

Очарование советской любви: путешествие назад в СССР. Фото © ТАСС / Блохин

Июнь 1971 г. Москва. Молодожёны на Васильевском спуске.

СССР глазами влюблённых: истории на фотоплёнке. Фото © ТАСС / Пахомова

Декабрь 1971 г. Оленеводы, супруги Сергей и Варвара Эле.

Нежность советской эпохи: секреты любви времён СССР. Фото © ТАСС / Муравин

Июнь 1977 г. Чемпионы мира и Европы в танцах на льду фигуристы Ирина Валентиновна Моисеева и Андрей Олегович Миненков на своей свадьбе.

Любовь в СССР: 10 уникальных снимков той эпохи. Фото © ТАСС / Алексей Стужин, Игорь Уткин