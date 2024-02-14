На 99-м году жизни умерла писатель и искусствовед Нина Молева

В возрасте 98 лет из жизни ушла писательница, историк, искусствовед Нина Молева. Об этом трагическом событии со ссылкой на представителей Министерства культуры РФ сообщили корреспонденты РИА "Новости".

По данным информагентства, Молева умерла ещё в прошлое воскресенье, 11 февраля. Напомним, что она являлась автором монографий о русских живописцах, исследований по истории русского и зарубежного искусства, а также состояла в Союзе художников и Союзе писателей России.

С 1955 года писательница состояла в браке с художником и теоретиком искусства Элием Белютиным.