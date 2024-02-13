Героиня мема "А я думала — сова" умерла в борьбе со страшной болезнью

В Казани умерла героиня мема "А я думала — сова" 66-летняя Суфия Хайдаровна. Об этом сообщил в соцсетях автор того самого видео, режиссёр Байбулат Батуллин.

Прославивший Суфию Хайдаровну мем "А я думала — сова". Видео © YouTube / Joker

Пенсионерки не стало 6 февраля. В последние годы женщина жила в подъезде, куда съехала после конфликта со своими дочерьми. Местные жители пытались помочь, но Суфия отказывалась. Батуллин навещал её в больнице, они созванивались дважды в неделю.

Суфия Хайдаровна перепела трек "Зима-холода". Видео © YouTube / Forni

Легендарный ролик, снятый в казанском парке, стал мемом ещё в 2013 году. Суфия Хайдаровна случайно попала в кадр простого прохожего — подумала, что он поймал сову. Утверждается, что женщина жила в Казани и никогда не видела сову, это было её мечтой.