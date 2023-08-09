Герой мемов и звезда Интернета: В Бийске умер легендарный толстый кот Степан

Самый толстый кот России Степан, ставший мемом и звездой Интернета ещё семь лет назад, скончался в Алтайском крае. Об этом сообщила автор YouTube-канала, на котором выходили видео про пушистика.

"Друзья, печальная новость, сегодня наш Стёпушка отправился на радугу. Я пока что даже в это поверить не могу. <...> Очень печально. И хотя это новость не стала неожиданностью, ведь он давно уже болел, а всё равно сложно осознать", — написала Ирина Балахнина в своём телеграм-канале.

Кот Степан под любимым деревом в Бийске. Фото © VK / Ирина Балахнина

Ирина Балахнина с котом Степаном. Фото © VK / Ирина Балахнина

Кот Степан во дворе в Бийске. Фото © VK / Ирина Балахнина

Ирина Балахнина с котом Степаном. Фото © VK / Ирина Балахнина

Степан прожил 16 лет и последние годы был совсем плох. В 2021 у кота нашли рак — лимфому, даже был объявлен сбор средств на операцию, однако 85-летняя хозяйка Валентина Александровна наотрез отказалась класть любимца под нож. В результате болезни он начал сильно худеть, а вчера его мучения закончились.

Как рассказала Ирина, баба Валя похоронила Степана недалеко от дома, неравнодушные люди помогли ей вырыть могилку для кота. При этом утрату женщина переживает крайне тяжело и не может сдержать слёз, даже несмотря на то, что у неё осталось ещё несколько кошек. Говорит, даже и они горюют по Степану.

Пользователи в комментариях поспешили поддержать автора видео и пожилую владелицу кота. Они выразили соболезнования и отметили, что Стёпа ушёл в день, когда во всём мире отмечается день кошек. Кстати, среди комментаторов нашлись даже иностранцы, которым добрый толстячок сильно запал в душу.

"Покойся с миром, Кот-легенда. Ирина, спасибо за все видео с котом Степаном, здоровья Вам и бабушке Вале", — написал один из читателей.