10 кадров таких уставших котов, которые отлично олицетворяют каждого из нас в пятницу

Каждый хозяин хоть раз завидовал своим питомцам, ведь те спят, пока нам, людям, приходится работать. Но есть котики, если судить по их мордочкам, нас понимающие. Собрали 10 фото усатых, которые устали не меньше нашего.