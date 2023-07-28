10 кадров таких уставших котов, которые отлично олицетворяют каждого из нас в пятницу
Каждый хозяин хоть раз завидовал своим питомцам, ведь те спят, пока нам, людям, приходится работать. Но есть котики, если судить по их мордочкам, нас понимающие. Собрали 10 фото усатых, которые устали не меньше нашего.
"Нэд устал после долгого дня играния у меня на нервах", — suhmarine.
Фото © Reddit / suhmarine
"Наша Вермишелька уже устала", — jellybob123.
Фото © Reddit / jellybob123
"Тони такой маленький, а уже уставший от этой жизни", — DiePinguh.
Фото © Reddit / DiePinguh
"Когда лежишь уставший в постельке, но вдруг вспоминаешь, как много дел у тебя на завтра", — MerMadeMeDoIt.
Фото © Reddit / MerMadeMeDoIt
"Уставшее трио", — Bee-rexx.
Фото © Reddit / Bee-rexx
"Мой уставший кот", — greenstuffs21.
Фото © Reddit / greenstuffs21
"Кажется, кто-то устал", — Calm_Application_.
Фото © Reddit / Calm_Application_
"Один — игривый хороший мальчик, а другой — уставший толстячок", — cronkamite.
Фото © Reddit / cronkamite
"Нашёл этого малыша под капотом своей машины. Она устала, но теперь дома", — jollylogs.
Фото © Reddit / jollylogs
"Устал после тяжёлого дня котствования", — VigilantLance.
Фото © Reddit / VigilantLance
Животные/ домашние питомцы
Reddit / VigilantLance, greenstuffs21