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28 июля, 15:00

10 кадров таких уставших котов, которые отлично олицетворяют каждого из нас в пятницу

Каждый хозяин хоть раз завидовал своим питомцам, ведь те спят, пока нам, людям, приходится работать. Но есть котики, если судить по их мордочкам, нас понимающие. Собрали 10 фото усатых, которые устали не меньше нашего.

"Нэд устал после долгого дня играния у меня на нервах", — suhmarine.

Фото © Reddit / suhmarine

Фото © Reddit / suhmarine

"Наша Вермишелька уже устала", — jellybob123.

Фото © Reddit / jellybob123

Фото © Reddit / jellybob123

"Тони такой маленький, а уже уставший от этой жизни", — DiePinguh.

Фото © Reddit / DiePinguh

Фото © Reddit / DiePinguh

"Когда лежишь уставший в постельке, но вдруг вспоминаешь, как много дел у тебя на завтра", — MerMadeMeDoIt.

Фото © Reddit / MerMadeMeDoIt

Фото © Reddit / MerMadeMeDoIt

"Уставшее трио", — Bee-rexx.

Фото © Reddit / Bee-rexx

Фото © Reddit / Bee-rexx

"Мой уставший кот", — greenstuffs21.

Фото © Reddit / greenstuffs21

Фото © Reddit / greenstuffs21

"Кажется, кто-то устал", — Calm_Application_.

Фото © Reddit / Calm_Application_

Фото © Reddit / Calm_Application_

"Один — игривый хороший мальчик, а другой — уставший толстячок", — cronkamite.

Фото © Reddit / cronkamite

Фото © Reddit / cronkamite

"Нашёл этого малыша под капотом своей машины. Она устала, но теперь дома", — jollylogs.

Фото © Reddit / jollylogs

Фото © Reddit / jollylogs

"Устал после тяжёлого дня котствования", — VigilantLance.

Фото © Reddit / VigilantLance

Фото © Reddit / VigilantLance

Какого цвета коты-лекари, какие защищают от сглаза: Значение окраса домашних кошек

Какого цвета коты-лекари, какие защищают от сглаза: Значение окраса домашних кошек

Обложка ©

Reddit / VigilantLance, greenstuffs21

Сергей Трофимов
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