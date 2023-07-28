Зумеры на каникулах стали реже искать работу и больше учиться

Российские студенты стали на 20% реже искать подработку во время летних каникул и больше времени уделять обучению, в том числе в онлайн-режиме. Такими данными поделились с Лайфом специалисты Yota. Они изучили статистику посещения популярных онлайн-школ и сайтов по поиску работы абонентами в возрасте от 16 до 22 лет. Оказалось, что падение интереса зумеров к сайтам с вакансиями по сравнению с летом 2022 года наблюдается во всех городах-миллионниках страны.

Интересно, что юноши, по статистике, ищут подработку чаще девушек (54%). Однако последние подходят к процессу более основательно и этим летом при поиске вакансий потратили на 8% больше трафика, чем противоположный пол.

Топ регионов с наибольшим количеством посещений онлайн-поисковиков работы традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург. В первую пятёрку также вошли Башкирия, Новосибирская область и Татарстан.

А вот рейтинг регионов, где молодёжь проводит лето за онлайн-обучением, выглядит иначе. Наибольшую тягу к знаниям проявляют в Нижегородской области, где посещаемость образовательных порталов этим летом выросла на 30% по сравнению с 2022 годом. Также повышенную заинтересованность к дистанционному обучению проявляют студенты из Красноярского и Краснодарского края — рост на 27% и 26% соответственно. В целом эксперты фиксируют рост потребляемого трафика на онлайн-курсах на уровне 9%.