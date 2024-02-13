Умер микробиолог Рубен Чайлахян, открывший стволовые стромальные клетки

По данным газеты, он умер 12 февраля в своей квартире на улице Академика Арцимовича. Его тело обнаружено без внешних признаков насильственной смерти. По факту случившегося проводится проверка.

Чайлахян родился в 1937 году и всю свою жизнь посвятил науке. Долгое время он руководил лабораторией стромальной регуляции иммунитета НИИ эпидемиологии имени Гамалеи, также учёный является открывателем стволовых стромальных клеток костного мозга. Именно благодаря его открытиям в травматологии и ортопедии впервые в мире стали применять клеточные технологии.