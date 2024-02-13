Регион

Уведомления отключены

13 февраля, 19:47

Умер микробиолог Рубен Чайлахян, открывший стволовые стромальные клетки

"Известия": Умер микробиолог Рубен Чайлахян

Микробиолог, иммунолог профессор Рубен Чайлахян. Обложка © YouTube / sprs-therapy

Микробиолог, иммунолог профессор Рубен Чайлахян. Обложка © YouTube / sprs-therapy

Скончался 86-летний доктор медицинских наук, микробиолог Рубен Чайлахян. Как сообщает газета "Известия", учёный умер в Москве.

По данным газеты, он умер 12 февраля в своей квартире на улице Академика Арцимовича. Его тело обнаружено без внешних признаков насильственной смерти. По факту случившегося проводится проверка.

Чайлахян родился в 1937 году и всю свою жизнь посвятил науке. Долгое время он руководил лабораторией стромальной регуляции иммунитета НИИ эпидемиологии имени Гамалеи, также учёный является открывателем стволовых стромальных клеток костного мозга. Именно благодаря его открытиям в травматологии и ортопедии впервые в мире стали применять клеточные технологии.

Учёные нашли способ лечения слепоты при помощи клеток крови
Учёные нашли способ лечения слепоты при помощи клеток крови

Ранее умер ещё один российский учёный, академик РАН, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон. Ему было 77 лет.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров