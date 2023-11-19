Учёные нашли способ лечения слепоты при помощи клеток крови PNAS: Вылечить глаукому можно с помощью стволовых клеток крови и хемокинов 19 ноября, 14:20 Freepik / wirestock

Вернуть зрение пациенту с глаукомой возможно, если использовать стволовые клетки из его крови. К такому выводу пришли учёные НИИ офтальмологии имени Чарльза Шепенса (США), их исследование опубликовал журнал PNAS.

Именно глаукома является главной причиной слепоты, так как угасают ганглиозные клетки сетчатки. Уже давно медики пытаются вылечить заболевание при помощи стволовых клеток, но они всегда оставались в месте инъекции и не контактировали с сетчаткой.

Решить задачу смогли учёные НИИ Шепенса. Сначала им удалось выделить ганглиозные клетки сетчатки из стволовых клеток крови. Доставить их в нужное место в глазу помогли хемокины, учёные нашли 12 видов их. Опыты проводились на мышах, в результате исследования была выявлена огромная роль хемокинов в восстановлении зрения.

"Этот метод использования хемокинов для управления движением и интеграцией донорских клеток представляет собой многообещающий подход к восстановлению зрения у пациентов с глаукомой", — объяснил один из авторов эксперимента, доктор медицинских наук Пётр Баранов.

Ранее сообщалось, что если вам нравится читать лёжа на боку или на животе, то стоит отказаться от привычки, так как это неудобно для глаз и вредит зрению. При желании читать на диване нужно сесть, выпрямив спину, а свет на книгу направить сверху.

Авторы Татьяна Миссуми