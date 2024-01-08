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8 января, 17:55

Умер академик РАН и телеведущий Владимир Хавинсон

Учёный-геронтолог, академик Владимир Хавинсон умер 5 января в возрасте 77 лет

Геронтолог Владимир Хавинсон. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Геронтолог Владимир Хавинсон. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Видный российский учёный, академик РАН, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон умер в возрасте 77 лет. Об этом говорится в публикации на сайте института.

"5 января 2024 года на 78-м году ушёл из жизни выдающийся российский учёный, заслуженный деятель науки РФ, полковник медицинской службы в отставке, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Владимир Хацкелевич Хавинсон", сказано в сообщении.

Хавинсон окончил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова, а в 1988 году возглавил научно-исследовательскую лабораторию биорегуляторов. При нём была создана и исследована новая группа пептидных препаратов лекарственного назначения с высокой физиологической активностью, у некоторых из которых нет аналогов за пределами России. Кроме того, учёный вёл научно-популярную программу "О самом главном" на телеканале "Россия", где рассказывал о сложных процессах, происходящих в человеческом организме.

Прощание с Хавинсоном состоится 9 января в ритуальном зале клуба Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Отпевание пройдёт в церкви Смоленской иконы Божией матери на Смоленском кладбище.

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Ранее сегодня стало известно о том, что швейцарский учёный, создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт умер 1 января на 90-м году жизни. Он разработал ещё несколько инновационных компьютерных языков, таких как Euler, Algol W и Modula.

Юрий Лысенко
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