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8 января, 10:01

Умер создатель языка программирования паскаль Вирт

Создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт умер на 90-м году жизни

Создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт. Обложка © Ethz.ch

Создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт. Обложка © Ethz.ch

Швейцарский учёный, создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт умер 1 января на 90-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации вычислительной техники (Association for Computing Machinery, ACM).

"С глубоким сожалением мы сообщаем об уходе пионера языка программирования и лауреата премии Тьюринга (самая престижная награда в области информатики. — Прим. Лайфа) Никлауса Вирта, который умер 1 января 2024 года", — указано в сообщении.

Церемония прощания с учёным пройдёт 11 января в Цюрихе.

Никлаус Вирт разработал несколько инновационных компьютерных языков, таких как Euler, Algol W, Modula и Pascal. Именно они стали основой для будущих компьютерных языков и систем. Вирт сотрудничал со Стэнфордским и Цюрихским университетами, а в 1984 году стал лауреатом престижнейшей премии Тьюринга.

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Ранее Лайф писал, что умер российский физик Алексей Старобинский, стоявший у истоков открытия излучения Хокинга. Ему было 75 лет.

Дарья Нарыкова
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