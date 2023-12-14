Один из создателей цветного ТВ в СССР скончался из-за сердечной недостаточности

На 97-м году жизни скончался один из создателей советского цветного телевидения Абрам Шендерович, в те годы отвечавший за телевещание в кабинете Леонида Брежнева. По данным SHOT, он со вчерашнего дня жаловался близким и сиделке на плохое самочувствие.