Один из создателей цветного ТВ в СССР скончался из-за сердечной недостаточности
Умер один из создателей цветного телевидения в СССР Абрам Шендерович
Абрам Шендерович. Обложка © VK / Константин Андреев
На 97-м году жизни скончался один из создателей советского цветного телевидения Абрам Шендерович, в те годы отвечавший за телевещание в кабинете Леонида Брежнева. По данным SHOT, он со вчерашнего дня жаловался близким и сиделке на плохое самочувствие.
По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Недавно Шендерович болел ковидом.
Ранее стало известно о смерти генерального директора Российской национальной библиотеки Владимира Гронского. Ему был 71 год. В последнее время усопший тяжело болел.