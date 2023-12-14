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14 декабря, 07:20

Один из создателей цветного ТВ в СССР скончался из-за сердечной недостаточности

Умер один из создателей цветного телевидения в СССР Абрам Шендерович

<p>Абрам Шендерович. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/konstantinandreev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Константин Андреев</a></p>

Абрам Шендерович. Обложка © VK / Константин Андреев

На 97-м году жизни скончался один из создателей советского цветного телевидения Абрам Шендерович, в те годы отвечавший за телевещание в кабинете Леонида Брежнева. По данным SHOT, он со вчерашнего дня жаловался близким и сиделке на плохое самочувствие.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Недавно Шендерович болел ковидом.

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Матвей Константинов
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