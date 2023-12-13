Гендиректор Российской национальной библиотеки скончался в возрасте 70 лет

Гендиректор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский скончался на 71-м году жизни. Об этом со ссылкой на пресс-службу учреждения пишет ТАСС.

Как сообщили в РНБ, смерть наступила сегодня. Там добавили, что Владимир Генадьевич в последнее время тяжело болел.

Владимир Гронский — российский журналист и медиаменеджер. Свою карьеру он начал в 1978 году в газете "Ленинградская правда", работая обыкновенным корреспондентом. Позже он возглавил сектор международной информации газеты, основал "Невское время", а затем стал главредом "Вечернего Петербурга". С 2005 года занимал разные руководящие должности в культурных учреждениях, среди которых петербургская филармония и Музей Суворова. Генеральным директором Российской национальной библиотеки был назначен в 2021 году.