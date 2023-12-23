Умер российский физик, стоявший у истоков открытия излучения Хокинга

В возрасте 75 лет умер академик РАН, автор трудов в области теории гравитации и космологии Алексей Старобинский. Как передают представители Института теоретической физики РАН им. Ландау, один из создателей инфляционной теории происхождения Вселенной скончался 21 декабря.

"Для нас это огромная потеря. Мы сохраним светлую память о нём", — говорится на сайте института.

Причина смерти учёного не указывается. Также известно, что прощание со Старобинским состоится 25 декабря в Малом ритуальном зале ЦКБ.

Старобинский родился 19 апреля 1948 года в Москве в семье радиофизиков. Он последовал примеру родителей и всю свою жизнь посвятил науке. В частности, он доказал явление, которое позднее назовут излучением Хокинга. С английским физиком он лично общался дважды.