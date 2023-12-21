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21 декабря, 08:22

В Москве умер племянник Сталина

Леонид Аллилуев. Фото © РЕН ТВ

Леонид Аллилуев. Фото © РЕН ТВ

В Москве умер племянник Иосифа Сталина. По данным SHOT, тело 94-летнего Леонида Аллилуева нашли в его квартире на Котельнической набережной вечером 20 декабря. Следов насилия не обнаружено, предварительно, смерть наступила по естественным причинам.

Леонид Аллилуев был сыном сестры второй жены Сталина — Надежды Аллилуевой, с которой он был в браке с 1919 по 1932 год.

Кстати, сегодня отмечается 145-летние со дня рождения Иосифа Сталина.

В Москве выставили на продажу пропуск на похороны Сталина за 100 тысяч рублей
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А ранее стало известно о смерти советского, грузинского, французского кинорежиссёра Отара Иоселиани. Ему было 89 лет. Похороны прошли 19 декабря в Тбилиси.

Александра Вишнякова
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