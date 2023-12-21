В Москве умер племянник Сталина
Леонид Аллилуев. Фото © РЕН ТВ
В Москве умер племянник Иосифа Сталина. По данным SHOT, тело 94-летнего Леонида Аллилуева нашли в его квартире на Котельнической набережной вечером 20 декабря. Следов насилия не обнаружено, предварительно, смерть наступила по естественным причинам.
Леонид Аллилуев был сыном сестры второй жены Сталина — Надежды Аллилуевой, с которой он был в браке с 1919 по 1932 год.
Кстати, сегодня отмечается 145-летние со дня рождения Иосифа Сталина.