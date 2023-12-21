В Москве умер племянник Сталина

В Москве умер племянник Иосифа Сталина. По данным SHOT, тело 94-летнего Леонида Аллилуева нашли в его квартире на Котельнической набережной вечером 20 декабря. Следов насилия не обнаружено, предварительно, смерть наступила по естественным причинам.

Леонид Аллилуев был сыном сестры второй жены Сталина — Надежды Аллилуевой, с которой он был в браке с 1919 по 1932 год.