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19 декабря, 19:17

Грузинского режиссёра Отара Иоселиани похоронили в Тбилиси

Похороны советского и грузинского режиссёра Отара Иоселиани прошли во вторник в Тбилиси. Тело кинотворца предали земле на Вакийском кладбище.

Проститься с лауреатом множества премий пришли его родные, друзья, представители патриархии и даже члены правительства. В последний путь режиссёра проводили и обычные граждане.

Иоселиани ушёл из жизни 17 декабря в возрасте 89 лет. За время творческой деятельности он создал десятки знаменитых картин, многие из которых были удостоены международных наград. Мировую известность кинотворцу принесли такие фильмы, как "Листопад", "Жил певчий дрозд" и "Пастораль".

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А днём ранее в Москве был найден мёртвым Пухляш из клипов Little Big (Дмитрий Красилов). Танцору было всего 29 лет. Предварительная причина смерти артиста — сердечный приступ.

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ТАСС / Виталий Белоусов

Илья Пушкарев
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