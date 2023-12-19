Грузинского режиссёра Отара Иоселиани похоронили в Тбилиси

Похороны советского и грузинского режиссёра Отара Иоселиани прошли во вторник в Тбилиси. Тело кинотворца предали земле на Вакийском кладбище.

Проститься с лауреатом множества премий пришли его родные, друзья, представители патриархии и даже члены правительства. В последний путь режиссёра проводили и обычные граждане.

Иоселиани ушёл из жизни 17 декабря в возрасте 89 лет. За время творческой деятельности он создал десятки знаменитых картин, многие из которых были удостоены международных наград. Мировую известность кинотворцу принесли такие фильмы, как "Листопад", "Жил певчий дрозд" и "Пастораль".