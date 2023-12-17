Умер советский и грузинский режиссёр Отар Иоселиани

Советский, грузинский, французский кинорежиссёр Отар Иоселиани скончался в возрасте 89 лет. Печальное известие сообщил фотограф и журналист Юрий Рост.

"У нас горе. Ушёл Отар Иоселиани — великий кинорежиссёр, потрясающий человек и мой ближайший друг", — написал он у себя в телеграм-канале.

Отар Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тбилиси. Он отучился на механико-математическом факультете МГУ, а в 1965 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа. Он создал кинокартины "Листопад", "Жил певчий дрозд" и "Пастораль", которые были удостоены ряда международных наград, включая приз ФИПРЕССИ. С начала 1980-х годов Отар Иоселиани творил во Франции, где снял несколько документальных и полнометражных фильмов.