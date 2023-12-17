Умер советский и грузинский режиссёр Отар Иоселиани
Режиссёр Отар Иоселиани. Обложка © ТАСС / Ura.ru
Советский, грузинский, французский кинорежиссёр Отар Иоселиани скончался в возрасте 89 лет. Печальное известие сообщил фотограф и журналист Юрий Рост.
"У нас горе. Ушёл Отар Иоселиани — великий кинорежиссёр, потрясающий человек и мой ближайший друг", — написал он у себя в телеграм-канале.
Отар Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тбилиси. Он отучился на механико-математическом факультете МГУ, а в 1965 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа. Он создал кинокартины "Листопад", "Жил певчий дрозд" и "Пастораль", которые были удостоены ряда международных наград, включая приз ФИПРЕССИ. С начала 1980-х годов Отар Иоселиани творил во Франции, где снял несколько документальных и полнометражных фильмов.
Ранее Лайф сообщал о том, что соучредитель и член президиума Совета по внешней и оборонной политике, бывший замсекретаря Совета безопасности РФ Николай Рубанов скончался на 80-м году жизни. Должность в СБ РФ он занимал в 1993–1996 годах.