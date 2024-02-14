Эксперт раскрыл причину тихого возвращения айтишников в Россию

В Россию вернулось порядка 40–50% покинувших страну IT-специалистов, которые ранее уезжали, так как компании массово отказываются иметь дело с релокантами. Об этом в интервью НСН рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артём Геллер.

По его словам, компании в этой области стараются заменить релокантов на местных, из российских регионов, ведь это освобождает бизнес от сложностей, которые связаны с законодательством и налогами. Кроме того, с уехавшими специалистами сложнее общаться, встраивать их в процессы, обучать, а это всё влияет на результат. Более того, некоторым вернувшимся всё равно не удалось сохранить работу и теперь приходится искать новую.

"Релоканты массово возвращаются и делают это в основном очень тихо, не так громко, как они уезжали. Из уехавших 40–50% уже вернулись, остальные постепенно доедут, останутся там только единицы. Если говорить про тех, кто к нам возвращается, это такой сложный вопрос этического характера. Его решает руководство в каждой компании индивидуально. Не все готовы принимать обратно, всё восстанавливать. Мы же говорим про бизнес, бизнес — это деньги. Если выгодно вернуть именно этих людей, их будут возвращать", — пояснил Геллер.