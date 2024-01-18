Комик Александр Гудков в очередной раз вернулся в Россию

Юморист и телеведущий Александр Гудков, уехавший из России после начала спецоперации, вернулся в страну. Его заметили в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает агентство URA.ru.

Напомним, Гудков покинул Россию в 2022 году. С тех пор, как писал Лайф, юморист приезжал в страну более тридцати раз. Он решил использовать Россию для заработков, а свободное время проводить за границей. В августе прошлого года глава ФПБК потребовал признать Гудкова иноагентом. Комик же признавался, что ему стыдно, что он родился в день начала СВО, 24 февраля, после чего спародировал песню Шамана "Я русский", заменив фразу на "Я узкий".