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18 января, 10:19
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Комик Александр Гудков в очередной раз вернулся в Россию

Вернувшегося в Россию комика Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево

Александр Гудков вернулся в Россию. Обложка © URA.ru

Александр Гудков вернулся в Россию. Обложка © URA.ru

Юморист и телеведущий Александр Гудков, уехавший из России после начала спецоперации, вернулся в страну. Его заметили в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает агентство URA.ru.

"Александр Гудков вернулся в Россию", — приводит агентство слова одного из своих читателей, который находился в аэропорту в момент прилёта комика.

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Напомним, Гудков покинул Россию в 2022 году. С тех пор, как писал Лайф, юморист приезжал в страну более тридцати раз. Он решил использовать Россию для заработков, а свободное время проводить за границей. В августе прошлого года глава ФПБК потребовал признать Гудкова иноагентом. Комик же признавался, что ему стыдно, что он родился в день начала СВО, 24 февраля, после чего спародировал песню Шамана "Я русский", заменив фразу на "Я узкий".

Ян Поланин
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