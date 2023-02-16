Раскрыты маршруты комика Гудкова, который за год 30 раз возвращался в Россию

Юморист и телеведущий Александр Гудков после начала специальной военной операции решил разделить жизнь надвое: использовать Россию для заработка, а всё свободное время проводить за границей. За год он совершил почти 30 прилётов и вылетов из РФ, пишет SHOT.

В какой-то момент шоумен пропал из эфира, однако его коллеги по ТВ заверяли, что никакой эмиграцией здесь не пахнет, и выкладывали совместный контент из Москвы. В конце февраля 2022 года Гудков действительно улетел в Рим, заявив на границе, что направляется к месту жительства. Обратно в Россию он вернулся спустя два с половиной месяца после начала событий на Украине.

13 мая комик на машине снова приехал на родину из Латвии. После этого телеведущая Алла Михеева опубликовала совместное видео из павильона "Вечернего Урганта". Пользователи и поклонники шоу тогда подумали, что съёмки возобновились, однако спустя три недели Гудков снова улетел. Затем начались постоянные и краткосрочные визиты в Москву. Бывший кавээнщик прилетал из Дубая, Стамбула, Еревана (все три города — чаще всего пересадочный хаб на пути в Европу). Дольше всего он пробыл в России на Новый год — в разгар корпоративов, когда для артистов открывается дополнительная золотая жила.

Известно, что 4 декабря он был в Барнауле, где с Варнавой и Галустяном они провели закрытое мероприятие для загадочного бизнесмена Евгения. К слову, цена за одно его выступление составляла около двух миллионов рублей. Пополнив карман, Гудков улетел на этот раз в Каир. Кроме того, на днях юморист дал концерт в Батуми. А в марте его ожидает евротур. Итого за последний год шоумен провёл около полугода в России и примерно столько же за границей.

Кстати, СМИ писали, что в сентябре он покинул Россию навсегда. После скандала с пародией на клип российского певца Шамана (Shaman) ему грозило уголовное дело. Однако оказалось, что артист не из пугливых. Он тогда слетал в Дубай, а через неделю вернулся в Москву.

Ранее Лайф рассказывал о шести известных артистах, которые покинули Россию из-за специальной военной операции и всё потеряли. Например, солист музыкальной группы Little Big Илья Прусикин*, который лишился баснословных гонораров и фанатов, не упускает возможности задеть и подколоть бывшую родину.