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26 августа, 06:25

Комика Гудкова потребовали признать иноагентом

SHOT: Глава ФПБК Бородин призвал признать комика Александра Гудкова иноагентом

<p>Александр Гудков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Александр Гудков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

В России потребовали признать иноагентом шоумена Александра Гудкова и проверить его на финансирование ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он утверждает, что Гудков продолжает зарабатывать на корпоративах в России, несмотря на то что ранее негативно высказывался про специальную военную операцию. В том числе шоумен говорил, что ему стыдно, что он родился в день начала СВО, 24 февраля, а чуть позже спародировал певца SHAMAN с песней "Я русский", заменив фразу на "Я узкий".

Сбежавший из России комик Гудков вернулся заработать на корпоративах миллионы

Сбежавший из России комик Гудков вернулся заработать на корпоративах миллионы

По словам Бородина, в 2022 году Гудков уехал из России, но спустя какое-то время вернулся на родину для участия в корпоративах. В минувшем июле, как отмечает глава ФПБК, комик выступил в Латвии на концерте, где собирали донаты для ВСУ. А на днях в сети кинотеатров вышел 20-й выпуск шоу "Подземелья Чикен Карри" с участием Гудкова, хотя ранее премьеру отменили.

Никита Никонов
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