Комика Гудкова потребовали признать иноагентом
SHOT: Глава ФПБК Бородин призвал признать комика Александра Гудкова иноагентом
Александр Гудков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
В России потребовали признать иноагентом шоумена Александра Гудкова и проверить его на финансирование ВСУ. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он утверждает, что Гудков продолжает зарабатывать на корпоративах в России, несмотря на то что ранее негативно высказывался про специальную военную операцию. В том числе шоумен говорил, что ему стыдно, что он родился в день начала СВО, 24 февраля, а чуть позже спародировал певца SHAMAN с песней "Я русский", заменив фразу на "Я узкий".
По словам Бородина, в 2022 году Гудков уехал из России, но спустя какое-то время вернулся на родину для участия в корпоративах. В минувшем июле, как отмечает глава ФПБК, комик выступил в Латвии на концерте, где собирали донаты для ВСУ. А на днях в сети кинотеатров вышел 20-й выпуск шоу "Подземелья Чикен Карри" с участием Гудкова, хотя ранее премьеру отменили.