Комика Гудкова потребовали признать иноагентом

По данным телеграм-канала, к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он утверждает, что Гудков продолжает зарабатывать на корпоративах в России, несмотря на то что ранее негативно высказывался про специальную военную операцию. В том числе шоумен говорил, что ему стыдно, что он родился в день начала СВО, 24 февраля, а чуть позже спародировал певца SHAMAN с песней "Я русский", заменив фразу на "Я узкий".