В Москве отменили показ шоу Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри"
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Кинотеатр "Октябрь" в Москве по неизвестным причинам отменил показ шоу Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри". Об этом сообщили в пресс-службе проекта.
"Друзья, кинопоказ отменяется! Всем вернутся деньги", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, после начала спецоперации на Украине Александр Гудков уехал из России, но позже вернулся, дабы продолжать зарабатывать. В 2022 году он записал пародию на песню Shaman (Ярослав Дронов) "Я русский", перепев её как "Я узкий".