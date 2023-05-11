Регион

Уведомления отключены

11 мая, 13:07

В Москве отменили показ шоу Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри"

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Кинотеатр "Октябрь" в Москве по неизвестным причинам отменил показ шоу Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри". Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

"Друзья, кинопоказ отменяется! Всем вернутся деньги", говорится в опубликованном сообщении.

Сбежавший из России комик Гудков вернулся заработать на корпоративах миллионы

Сбежавший из России комик Гудков вернулся заработать на корпоративах миллионы

Напомним, после начала спецоперации на Украине Александр Гудков уехал из России, но позже вернулся, дабы продолжать зарабатывать. В 2022 году он записал пародию на песню Shaman (Ярослав Дронов) "Я русский", перепев её как "Я узкий".

Матвей Константинов
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров