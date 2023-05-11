В Москве отменили показ шоу Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри"

Кинотеатр "Октябрь" в Москве по неизвестным причинам отменил показ шоу Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри". Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Александр Гудков уехал из России, но позже вернулся, дабы продолжать зарабатывать. В 2022 году он записал пародию на песню Shaman (Ярослав Дронов) "Я русский", перепев её как "Я узкий".