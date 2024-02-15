Сразу попыталась оправдаться: Меган Фокс попала под шквал критики за шутку над украинками
Меган Фокс раскритиковали в Сети за оскорбление в адрес украинских женщин
Модель Меган Фокс с друзьями на вечеринке в ночном клубе в Лас-Вегасе. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meganfox
Актриса и фотомодель из США Меган Фокс опубликовала новое фото, где она пошутила над украинками из-за освещения и качества снимка. По её словам, она выглядит, как "украинская кукла", после чего на модель накинулись подписчики, в том числе живущие в Незалежной.
"О боже, ребята, посмотрите как по-другому, я... совсем не выгляжу. Оказалось, что это была лишь затемнённая фотография с мобильного телефона, на которой я выглядела как украинская кукла, когда в реальности я выглядела как одна из тех супер дорогих силиконовых настоящих кукол для интим-развлечений, которые можно приобрести только в Японии", — подписала модель фото в соцсети.
Комментарии под постом Меган Фокс. Скриншот © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meganfox
На фотографии Фокс позирует в компании певицы Тейлор Свифт, игрока в американский футбол Трэвиса Келси и своего жениха Колсона Бейкера, более известного как рэпер Machine Gun Kelly. Подписчицы знаменитости сразу раскритиковали шутку, посчитав, что она является оскорбительной по отношению к жителям Украины и Японии.
"Очень невежливо с вашей стороны так говорить об украинских женщинах", "Не надо издеваться над украинскими женщинами", "Я считаю, что ксенофобия по отношению к Восточной Европе всё ещё актуальна в Голливуде", — возмутились поклонники Фокс.
Реакция модели не заставила себя долго ждать. Знаменитость объяснила, что "совсем не это имела в виду". По её словам, украинские женщины очень крутые и горячие.
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