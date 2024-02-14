Зрада на губах: Украина разразилась истерикой из-за помады цвета "русский красный" в линейке MAC

МИД Украины потребовал от канадского косметического бренда MAC переименовать цвет помады, названный в их линейке "русским красным". Истерический пост появился в аккаунте ведомства в соцсети Х.

На сайтах онлайн-магазинов косметики MAC "русский красный" (Russian Red) описывается как "имеющий небольшой прохладный оттенок с матовым финишем", но, по мнению украинского МИД, этот цвет из-за своего названия должен ассоциироваться "с кровью украинцев".

"Это настоящий цвет войны, пройти через которую не должен был никто и никогда", — говорится в посте внешнеполитического ведомства, нашпигованном хештегами с призывами к холдингу MAC.

Отдельный пост, подогревающий скандал вокруг канадского бренда, выпустила избранница главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, известная пиарщица Светлана Павелецкая. Она указала, что Russian Red — это "не тон помады, которую украинская женщина должна наносить на свои губы".