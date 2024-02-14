Зрада на губах: Украина разразилась истерикой из-за помады цвета "русский красный" в линейке MAC
МИД Украины потребовал от бренда косметики MAC убрать помаду цвета Russian Red
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МИД Украины потребовал от канадского косметического бренда MAC переименовать цвет помады, названный в их линейке "русским красным". Истерический пост появился в аккаунте ведомства в соцсети Х.
На сайтах онлайн-магазинов косметики MAC "русский красный" (Russian Red) описывается как "имеющий небольшой прохладный оттенок с матовым финишем", но, по мнению украинского МИД, этот цвет из-за своего названия должен ассоциироваться "с кровью украинцев".
"Это настоящий цвет войны, пройти через которую не должен был никто и никогда", — говорится в посте внешнеполитического ведомства, нашпигованном хештегами с призывами к холдингу MAC.
Отдельный пост, подогревающий скандал вокруг канадского бренда, выпустила избранница главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, известная пиарщица Светлана Павелецкая. Она указала, что Russian Red — это "не тон помады, которую украинская женщина должна наносить на свои губы".
А ранее Life.ru рассказывал, как украинские истерики заставили саму НВО изменить свои планы на съёмки третьего сезона сериала "Белый лотос". Телекомпания подыскала замену Милошу Биковичу, который исполнял роль русского тренера, его место займёт болгарский артист Джулиан Костов. На решение создателей фильма расторгнуть контракт с Биковичем повлияло заявление МИД Украины. Внешнеполитическое ведомство упрекнуло актёра в поддержке России на фоне спецоперации, призвав HBO отменить его участие в съёмках. Телекомпания позорно пошла на поводу.