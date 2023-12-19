На Украине покупательница взревела белугой, обнаружив на этикетке красной икры упоминание о России

В телеграм-каналах расходится видео, снятое, как утверждается, в одном из магазинов Одессы. Накануне две женщины пришли туда отовариться, купив в том числе новогодний деликатес — красную икру. При этом в момент покупки у посетительниц магазина не возник вопрос, откуда на Украине, которая не разводит дикого лосося, вообще взялась красная икра. Спустя некоторое время женщины снова появились на пороге торговой точки, требуя вернуть деньги за покупку и изъять из продажи деликатесы из "вражеской страны".

Одесситка устроила скандал в магазине из-за того, что красная икра родом из России. Видео © Телеграм-канал "Одесса ИНФО"

"У меня муж в плену побывал, два года уже длится война, это нормально, что вы такое продаёте?" — возмутилась покупательница.

Продавщица с ней спорить не стала, вернула деньги, а по поводу товарного ассортимента предложила обращаться не к ней, "а к президенту".

Отметим, что во всём мире дикого лосося добывают фактически две страны — Россия (Камчатка и Сахалин) и США (Аляска). Небольшие объёмы ловят Канада и Япония, но не на экспорт. На Украину деликатес попадает в большинстве своём путём контрабанды, и, как отмечал в интервью "Вестям" в 2021 году генеральный директор Ассоциации украинских импортёров и морепродуктов Дмитрий Загуменный, "когда речь заходит о российской красной икре, украинцы забывают о политике".